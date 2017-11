Klimadeich in Dagebüll : Deichbau geht in den Endspurt

vergrößern 1 von 3 Foto: Werner (3) 1 von 3





von Anja Werner

erstellt am 14.Nov.2017 | 05:06 Uhr

Dagebüll | Ein Advents-Projekt wird es wohl nicht ganz, doch noch wird immer mit Hochdruck am Klimadeich in Dagebüll gearbeitet. An sich ist das seit 1. Oktober – dem Beginn der Deichschutzzeit – nicht möglich. Doch heftige Hochwasser im Frühsommer und Herbst sowie starke Regenfälle haben zu einigen Zwangspausen und Rückschlägen für das gut elf Millionen Euro teure Küstenschutzprojekt geführt.

„Doch jetzt sind wir voll im Endspurt“, sagt Lutz Pfitzner, Projektleiter des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz. Wenn alles perfekt läuft, wird noch am Freitag die letzte Ladung Klei auf dem zweiten Klimadeich des Landes verteilt. „Wahrscheinlich gehen wir aber noch in die folgende Woche so bis zum 22. November hinein“, sagt der Mann, der die Kilometer gar nicht mehr zählen kann, die er seit dem Baustart direkt nach Ostern auf der Großbaustelle zurück gelegt hat. „Dann haben wir das wichtigste Ziel erreicht – der Bau ist abgeschlossen, die Bauprojekte auf dem Deich können sich dann 2018 anschließen, sagt Bürgermeister Hans-Jürgen Ingwersen. Für die Setzung braucht der Klimadeich an seinen höchsten Stellen wie zum Beispiel vor dem Hotel bis zu 400 Tage. „Dort sind wir aber schon durch, die Setzungszeit hat dort vor gut zwei Monaten begonnen“, sagt Lutz Pfitzner. Die Folgen der Setzung sind an den Gummistiefeln des Projektleiters zu erkennen – bis weit über die Wade reicht die braune Schicht, die zeigt, dass jeder, der den frischen Deich betritt, einsinkt. „Wir haben hier an einigen Stellen keinen tragfähigen Wattboden. Man würde wohl mindestens bis zur Hüfte einsinken. Deshalb gilt ein striktes Verbot, den neuen Deich zu betreten“, betont Lutz Pfitzner. Auf diese Gefahr werden Warnschilder hinweisen, zudem bleiben auch nach Abschluss der Bauarbeiten die Absperrgitter rund um den neuen Deich südlich des Fährhafens stehen. Was geschieht in den letzten Tagen auf der Baustelle? „Wo das Deckwerk auf den grünen Deich trifft, bringen wir als zusätzliche Wintersicherung derzeit auf einer Breite von fünf Metern eine Schicht aus Steinen und Schutt auf“, erläutert Pfitzner. Diese wird im Frühjahr wieder abgetragen. „Ein sicherer Schutz für das Hinterland ist der Deich aber schon seit Monaten“, versichert der Fachmann. Zudem wird auf den letzten Abschnitten noch die oberste Kleischicht von Lkw angefahren und durch Schaufelbagger verteilt. Auch die letzten Reste des provisorischen Deiches direkt an der Meereskante, der die Baustelle schützen sollte, müssen noch abgebaut werden. „Das Material, das die Sturmfluten nicht weg gespült oder beschädigt haben, konnten wir in den neuen Deich mit verbauen“, erläutert Pfitzner. Hat dieser sich gesetzt, kann im kommenden Herbst mit der Millionen schweren touristischen Aufwertung – unter anderem durch den Bau einer neuen Badestelle und einer beleuchteten Deich-Promenade – begonnen werden.

Verwaist wird der neue, nun 7,95 Meter hohe Klimadeich, in den 75 000 Kubikmeter Sand und 45 000 Kubikmeter Kleiboden verbaut wurden, aber auch über die Wintermonate nicht sein. „Von der Baufirma wird regelmäßig jemand nach dem Deich sehen und Ausbesserungen vornehmen. Für Sturmzeiten gibt es einen Rund um die Uhr Bereitschaftsdienst“, sagt Lutz Pfitzner, der auch selbst bis Weihnachten mehrfach die Woche vor Ort sein wird. Wird er nach der langen Bauzeit die Dagebüller Baustelle vermissen? „Es war schon ein intensives, komplexes Projekt – ich bin froh, wenn es nun zu einem guten Ende komm.“