Defi im Einsatz: So geht’s

Interessierte Bramstedtlunder wissen nach einer Schulung, wie sie im Notfall den gemeindeeigenen Defibrillator anwenden

Avatar_shz von Dorthe Arendt

27. November 2019, 16:19 Uhr

Bramstedtlund | Was hängt neben der Eingangstür am Feuerwehrgerätehaus Bramstedtlund und kann von den Dorfbewohnern im Notfall genutzt werden? Richtig, ein Defibrillator. Doch wie benutzt man den eigentlich? Damit die Bürger für den Umgang mit dem Defibrillator gerüstet sind, hatte die Gemeindevertretung zu einem Infoabend in das Gerätehaus eingeladen.

Die Buchstaben AED auf dem Gerät stehen für „automatisierter externer Defibrillator“ und für eine einfache Handhabung .

Wie einfach, demonstrierte Holger Gimm von der Westrer Feuerwehr einer kleinen Runde interessierter Bürger. Zunächst erläuterte er die ersten Schritte zur Wiederbelebung eines Bewusstlosen wie Ansprechen der Person und prüfen, ob Lebenszeichen wie Atmung und Puls vorhanden sind.

Erfolgt keine Reaktion und sind weder Atmung noch Puls feststellbar, muss schnellstmöglich gehandelt werden, um den Patienten am Leben und die Folgeschäden durch Sauerstoffmangel so gering wie möglich zu halten. „Je weniger man macht, desto schlechter ist das Ergebnis“, betonte der Holger Gimm mit Hinweis auf die Folgen.

Deshalb müsse nach dem Absetzen des Notrufs unter 112 sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden. Dann kommt auch der Defibrillator zum Einsatz, den der Ersthelfer durch eine zweite Person holen lässt. Vom Auflegen der Elektroden bis zur Abgabe des Stromstoßes wird jeder Schritt vom Gerät angesagt, ebenso wie die Fortsetzung der Herzdruckmassage bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

„Man kann nichts verkehrt machen“, ermutigte Holger Gimm seine Zuhörer. Hilfe bekommt der Ersthelfer zudem telefonisch über geschulte Mitarbeiter in der Leitstelle. Dort ist das Gerät auch gelistet, so dass die Leitstelle auf den Standort des Defibrillators hinweisen kann.

Die Anschaffung war in der Gemeindevertretung angeregt worden. Mit Hilfe von Sponsoren kamen die rund 1900 Euro zusammen. Der Bürgerwindpark Brebek, die Betreiber der Biogasanlagen Blocken, Poggelan und Alte Au sowie die Firma Oechsle ermöglichten mit ihren Spenden die Anschaffung.