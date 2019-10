Das Wunder kommt in den Charlottenhof

Avatar_shz von Anja Werner

13. Oktober 2019, 16:31 Uhr

klanxbüll | Es ist so weit. Das nächste Wunder steht im Charlottenhof am Freitag, 18. Oktober, vor der Tür. Die Band Das Wunder war bereits letztes Jahr zu Gast und hat mit ihrer musikalischen Zeitreise durch 40 Jahre deutsche Rock- und Popgeschichte bis hin zur Neuzeit, die Herzen der Region erobert. In einer energetischen Live-Performance zünden die sieben Vollblutmusiker, die in ihren Karrieren große Erfolge feiern durften, ein Feuerwerk mit den größten deutschen Hits von Künstlern wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer oder Silbermond. Karten bei Niko Nissen in Niebüll, Leck und Westerland und im Charlottenhof.