Das Fernsehgericht lässt grüßen

Der Streit zweier verfeindeter Mietparteien landet vor dem Strafrichter – und wird gegen eine Geldbuße eingestellt

von hwo

26. Dezember 2018, 15:17 Uhr

Der Streit zwischen den beiden Mietparteien schwelt schon seit Jahren. Warum, ist für Außenstehende schwer zu beurteilen. Zu verworren sind die Fakten, zu unterschiedlich die Darstellungen beider Seiten. Vielleicht kann man es auf den einfachen Nenner bringen: Die Hausbewohner können sich eben nicht riechen. So weit, so schlecht.

Doch die Auseinandersetzung, die sich in einer Gemeinde in Südtondern abspielt, ist so sehr eskaliert, dass sich sogar das Strafgericht damit befassen musste.

Was war passiert? Ein 73-Jähriger wurde vom benachbarten Ehepaar angezeigt. Er soll im Frühjahr, erstens ein Schreiben mit sensiblem Inhalt aus dem Briefkasten der Familie gefischt und dann bei sich in einem Ordner abgeheftet haben. Zweitens soll er den Kontrahenten im Treppenhaus mit einem Aufnahmegerät zu nahe gekommen sein und deren Gespräch mitgeschnitten haben. Und schließlich soll der Senior, so die Anschuldigung, die Tür abgesperrt haben, als sich der ahnungslose Nachbar auf dem Dachboden des Mietshauses aufhielt. Eine unbeteiligte Zeugin hörte die Hilferufe des Mannes und befreite ihn. Alle drei Vorfälle spielten sich innerhalb einer Woche ab. Sofern sie sich so zugetragen haben.

Die Justiz nahm die Vorwürfe jedenfalls ernst. Die Staatsanwaltschaft erwirkte beim Amtsgericht im vergangenen Juli einen Strafbefehl gegen den Rentner. Er wurde zu einer Geldstrafe von 600 Euro verdonnert. Doch der Verurteilte legte dagegen Einspruch ein, weshalb es jetzt zur Hauptverhandlung vor dem Strafrichter kam. Dabei spielten die Abhöraktion und das Einsperren keine Rolle. Richter Christoph Salamon machte deutlich, dass sich diese Vorwürfe schwer beweisen ließen, die Staatsanwaltschaft ließ die Anklagepunkte fallen. Letztlich ging es also nur noch um die gestohlene Post. Wobei schon dieser Begriff hinterfragt werden kann.

Denn nach Darstellung des Angeklagten hatte er das Schreiben gar nicht aus dem Briefkasten geholt; die „drei Zettel“ hätten vielmehr vor seiner Wohnungstür gelegen. Der Verteidiger des Mannes brachte die Variante ins Spiel, die Dokumente könnten als „Köder“ ausgelegt worden sein, um dem Nachbarn etwas anhängen zu können. So richtig überzeugte das aber auch niemanden.

Dass er das Schreiben mit – im weiteren Sinne – medizinischem Inhalt an sich genommen und in einem Ordner abgelegt hatte, bestritt der 73-Jährige indes nicht. Wie auch, schließlich hatte es die Polizei bei ihm gefunden. Warum er es in seinem Besitz gehabt hatte, konnte er nicht schlüssig erklären. Angeblich auf Anraten eines Vertreters des Weißen Rings, der in den Nachbarschaftsstreit bereits als Schiedsmann eingeschaltet worden war.

Weil das Ehepaar nach seiner Ansicht bei der Polizei widersprüchliche Angaben zu der Angelegenheit gemacht hatte, war der Vorsitzende nicht gewillt, den Angeklagten zu verurteilen. Es gebe in diesem Fall nicht nur einen reinen Täter und reine Opfer. Das Verfahren wurde schließlich gegen eine Geldauflage von 300 Euro eingestellt. Der Angeklagte akzeptierte dies. Dass das Ehepaar schließlich doch noch – quasi – in den Zeugenstand trat, obwohl die Sache eigentlich vorüber war, lag daran, dass der Richter den Streitparteien eine gut gemeinte Botschaft mitgeben wollte. Beide Seiten müssten ihr Verhalten hinterfragen, so der Vorsitzende.

Was wiederum die Frau auf die Palme brachte, die sich offenbar angegriffen fühlte. Und ihrerseits den Angeklagten anfauchte. Und dann die Fassung verlor, schluchzte, weinte. Szenen wie im Fernsehgericht. Fand auch Richter Christoph Salamon. „Wir sind hier nicht bei RTL“, beendete er das Durcheinander.