Das duftet: Warmgerührte Seifen mit ätherischen Ölen

12. Dezember 2019, 14:52 Uhr

Bramstedtlund | Nur noch knapp zwei Wochen bis Heiligabend! Haben Sie schon alle Geschenke? Nein? Sehr gut, dann haben wir ein paar Ideen parat, die wir Ihnen bis zum Fest nach und nach präsentieren. Das Besondere: Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region. Es gibt gelbe und grüne, rosafarbene oder bunte, welche mit exotischem oder klassischem Duft, aber eins haben alle der 30 Seifensorten gemeinsam: Sie sind rein pflanzlich und werden in Handarbeit von Bettina Plettendorf hergestellt. In der oberen Etage eines Bauernhauses hat die Bramstedtlunderin dafür ihr Reich eingerichtet: ein großer Präsentationsraum, eine kleine „Hexenküche“ und ein Lager mit zahlreichen Fläschchen voller duftender ätherischer Öle sowie viele pflanzliche Fette. Seit 18 Jahren stellt sie mittlerweile die warmgerührten Seifen her. Die Bramstedtlunderin führt alle Zutaten zusammen und rührt sie bei passender Temperatur zu einer einheitlichen Masse, die anschließend in eine Form gegeben wird. Es erfolgen weitere Verarbeitungsschritte, die vier bis sechs Wochen dauern. Die handgefertigten Seifen sind ein duftendes Geschenk aus der Region. Erhältlich bei Bettina Plettendorf, Telefon 04666/594.