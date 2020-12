Weihnachtsdeko in Niebüll : Das Dorf im Dorf in Inka Wolters Vorgarten

In Uhlebüll steht ein kleines Ensemble von Häusern – Kirche und Brunnen inklusive.

Avatar_shz von Arndt Prenzel

08. Dezember 2020, 08:54 Uhr

Niebüll | Beim adventlichen Spazierengehen kann man so manches entdecken. Die Niebüller Häuser sind im Strahlemodus. In den Fenstern hängen Weihnachtssterne, oder aber die Vorgärten sind, wie im Berliner Ring, zum Teil grandios beleuchtet. Manche lieben es eben sehr bunt, andere wieder schlicht. Alles ist dabei: Zu sehen sind Riesen-Weihnachtsmänner oder aber kleine, feine Schwibbögen.

Weiterlesen: Omas Rezepte auf Instagram: Nordfriesisch kochen mit „Jannes Schwester“

Eine Anmutung der besonderen Art gibt es in einer kleinen Uhlebüller Seitenstraße zu entdecken: Hier hat Inka Wolter ihr eigenes Weihnachtsdorf aufgebaut. Aus festem Material hat sie Bauteile für die Häuser mühevoll ausgesägt. „Am schlimmsten waren die Schumdeln“, lacht sie, „Ich brauchte über 500 Stück.“ Das musste für zwei Dächer reichen.

Detailtreue

Bei den Reetdachhäusern war auch Detailtreue angesagt. „Da wurde nur echtes Reet verwendet.“ Das Material musste gebündelt werden; es gab als regionale Spezialität sogar oben im First das Original-Heidekraut.

Ausgedacht hat die Uhlebüllerin sich das Ensemble selbst. „Es wurde immer mehr.“ Und so sieht man neben der Kirche am idyllischen Dorfplatz gleich vier weitere Häuser. An alles wurde gedacht: Ein beleuchteter Brunnen ist ebenso stilecht vorhanden wie die Dorfbevölkerung mit einigen Tierchen.

Punkt 16.36 Uhr

Jeden Abend um 16.36 Uhr springen die Lichtlein an. Nach und nach ist das Dörfchen erleuchtet. Inka Wolter hat jedes Mal Spaß daran. „Das gesamte Dorf ist erst in diesem Jahr entstanden“, sagt sie.

Wenn Weihnachten vorbei ist, werden die einzelnen Bauelemente auf den Dachboden wandern. Doch bis dahin ist stilles Genießen angesagt. Und wer will, der darf gern selbst einmal schauen.