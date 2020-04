Danke für Ihre Arbeit!

Avatar_shz von shz.de

02. April 2020, 16:11 Uhr

niebüll | Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sind überall zu spüren: Das öffentliche Leben steht in manchen Bereichen praktisch still. Trotzdem sind immer noch viele Menschen im Einsatz, um andere zu versorgen. Unsere Zeitung nimmt dies zum Anlass, Menschen, die sich trotz der Ansteckungsgefahr täglich mit ihren Mitmenschen in Kontakt begeben, in diesen Tagen stellvertretend auch für ihre Kolleginnen und Kollegen in den Mittelpunkt zu rücken.

Einer von ihnen ist Jochen Johannsen. Er leitet seit Mitte der 90er Jahre als Niebüller Stadtgärtner den Bauhof in der Hoyerstraße. Dort herrscht reger Betrieb. Die Maschinen werden nach Gebrauch gepflegt: Mit einem Schlauch reinigt ein Mitarbeiter die Geräte. Andere sind schon mit der Aufzucht der Sommerblumen beschäftigt. Gerade werden die Bänke verladen, um überall aufgestellt zu werden, auch im Stadtpark. Das bislang dort keine Bänke standen, hatte nicht mit Corona zu tun, wie schon gemunkelt wurde. „Der Betrieb läuft wie immer“, sagt der Klixbüller. „Wir arbeiten allerdings im Schichtdienst, um so mögliche Krankheitsfälle auszugleichen.“ Bislang sind alle 14 gesund.

Die Stadt Niebüll entwickelt sich durch die Blütenpracht zum Schmuckstück: Gerade in Zeiten wie diesen sind die Mitbürger froh, dass die Bauhof-Leute engagiert wie immer ihren Dienst tun. Sie freuen sich wie Jochen Johannsen auch über einen freundlichen Schnack, natürlich mit Abstand.

Noch sei laut Jochen Johannsen die Stimmung gut. Soweit möglich werde alles getan, damit die Mitarbeiter sich nicht infizieren.