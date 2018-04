Dank Windkraft auf eigenen Beinen

Die 30 Gemeinden Südtonderns: Der Bürgermeister von Emmelsbüll-Horsbüll spricht über finanzielle Vorteile und anstehende Projekte

03. April 2018, 10:40 Uhr

Herr Sieger, das Landschaftsbild von Emmelsbüll-Horsbüll wird auch von Windrädern geprägt. Welchen Stellenwert hat die Windenergie?

Walter Sieger: Die Windenergie spielt für die Gemeinde eine große Rolle, insbesondere rein steuerlich für den Haushalt. Ansonsten kommt bei uns durch Landwirtschaft und Gewerbe ja nicht viel an Steuern zusammen. Ohne die Windmühlen wären wir wohl eine Zuweisungsgemeinde. Aber mit ihnen stehen wir auf eigenen Beinen.

Hat der Tourismus eine ähnlich große Bedeutung?

In wirtschaftlicher Hinsicht nicht, aber er spielt ebenfalls eine relativ große Rolle. Gerade auf den Deichen gibt es viele Ferienhäuser. Die Nachfrage ist hoch, da kommen Leute aus ganz Deutschland hin. Ich glaube, die Kapazitäten sind im Sommer nahezu ausgebucht. Auch der Wohnmobil-Stellplatz in Südwesthörn ist im Sommer ausgelastet, die Badestelle wird gut genutzt.

Was macht die Gemeinde so attraktiv?

Die Ruhe, die Landschaft und die Einwohner. Das sind alles nette, entspannte Leute.

Wie viele davon gibt es denn?

Laut letzter Statistik haben wir 921 Einwohner, das sind 50 mehr als noch vor fünf Jahren. Die Bevölkerungszahl wächst vor allem, weil wir viele Kinder haben. In unserem Kindergarten waren in den schlechtesten Zeiten nur sieben Kinder, jetzt sind es 26. Davon kommen fast alle direkt aus der Gemeinde. Es sind einfach viele junge Leute hier geblieben, haben ein Haus gekauft oder gebaut und Nachwuchs bekommen.

Gibt es noch weiteres Wachstumspotenzial?

Die Baugrundstücke sind fast alle verkauft. Es gibt noch ein paar junge Leute aus Horsbüll, die dort bleiben und bauen wollen. Da kümmere ich mich gerade darum, dass wir da vielleicht Bauplätze kriegen können. Vielleicht kann man die Siedlung am Feuerwehrhaus vergrößern. Das Neubaugebiet in Emmelsbüll mit seinen 16 Grundstücken ist voll. Da könnte man einen Abschnitt mit acht Grundstücken ranhängen, der damals schon mitgeplant worden, aber noch nicht erschlossen ist. Ich denke, das muss in naher Zukunft passieren.

Woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass viele Menschen gerne hier geblieben sind und hier bleiben?

Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Leute bleiben hier, weil es eben ruhig und entspannt ist, ohne Hektik und Stress. Es kann nur die Ruhe und Abgeschiedenheit sein, die anziehend wirkt, denn einen Kaufmann, Bäcker oder Schlachter haben wir nicht mehr. Es ist im Prinzip alles relativ weit weg und man braucht immer ein Auto.

Wie wirken sich die vielen Kinder auf die Altersstruktur aus?

Es wohnen auch relativ viele ältere Leute über 70 und sogar über 85 in Emmelsbüll-Horsbüll. Das merke ich, weil ich ab 85 zu den Geburtstagen gehe, und das passiert mittlerweile öfter. Aber auch die Älteren fühlen sich hier wohl, auch wenn sie natürlich häufig in Pflegeheime ziehen – und davon haben wir keines. Dann gehen sie nach Klanxbüll, Süderlügum, Niebüll oder Leck.

Was wird den verschiedenen Altersgruppen geboten?

Sehr viel. Der TSV Emmelsbüll hat ein großes Angebot, das von Gymnastik, Tischtennis und Fußball bis hin zu Tanzen oder Schießen reicht. Auch über den Sport hinaus macht der TSV viel, im Winter gibt es zum Beispiel einmal im Monat ein Gemeinschaftsfrühstück in der alten Schule. Der Verein ist so etwas wie das Herz der Gemeinde. Darüber hinaus gibt es das DRK mit dem Tanzkreis und die Feuerwehren, die beide ganz aktive Haufen sind, den Sozialverband, den Jugendverein Seebrise, die Jugendfeuerwehr Wiedingharde, die Landfrauen und natürlich die Joyful Voices von Birgit Deussing. Sie macht unglaublich viel mit Musik, hat 70 Leute im Gospelchor und bietet auch noch Flöten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an.

Sie haben angedeutet, dass die Gemeinde durch die Windkraft finanziell gut ausgestattet ist. Aber wo drückt der Schuh?

Ganz klar bei der Infrastruktur. Straßen, Wege und die zahlreichen Brücken über den Sielzug müssen unterhalten werden, das kostet ein Heidengeld – auch für eine Gemeinde, die von der Windkraft profitiert. Nur für Flickschusterei werden da auch dieses Jahr mit Sicherheit wieder 150 000 Euro gebraucht, weil wir 80 Kilometer Gemeindewege haben. Früher, bevor es die Windparks gab, war kein Geld da, und es wurde nur das Allernötigste gemacht. Letztes Jahr haben wir dann für über 180 000 Euro das erste Mal überhaupt alles gemacht, was der Kreis aufgenommen hatte – letztlich aber eben trotzdem nur geflickt.



Wäre eine Sanierung da nicht sinnvoller?

Natürlich würden wir gerne sanieren, aber bei teilweise zwei Kilometer langen Straßen, an denen nur drei Häuser liegen, ist das auch eine Frage des Verhältnisses.

Wie ist es bei den Brücken?

Da fangen wir wohl noch dieses Jahr mit der Sanierung an. Los geht’s mit der ersten Brücke an der Grenze zu Niebüll, anschließend arbeiten wir uns durch das gesamte Gemeindegebiet.

Gibt es weitere Projekte?

Ganz wichtig ist die Sanierung der alten Schule. Die haben wir nun in Angriff genommen, denn dort ist ja alles 50 Jahre alt und muss energetisch komplett überarbeitet werden. Ein weiteres großes Projekt ist der Breitbandausbau, der wohl im Spätsommer beginnen und die Gemeinde ein Stück weit auf den Kopf stellen wird. Und wir müssen sehen, was bei den beiden Feuerwehren ansteht. Da wird sicherlich früher oder später etwas passieren müssen.

Sie wirken insgesamt sehr zufrieden. Gibt es etwas, das Sie an der Kommunalpolitik nervt?

Auch mich nervt manchmal die Langatmigkeit bei Prozessen. Aber es sind Regeln geschaffen worden, damit alles einheitlich funktioniert – und diese Mühlen müssen nun einmal mahlen. Da hilft es, wenn man selbst ein entspannter Typ ist.

Gibt es einen Moment in Ihrer fünfjährigen Amtszeit, an den Sie sich besonders positiv erinnern?

Es ist jedes Mal schön, wenn man etwas macht, was die Gemeinde voranbringt. Sei es die Erweiterung des Badestegs, Breitband, die Windparks oder die Sanierung der alten Schule, die nun angestoßen wird. Das sind alles Sachen, die die Bürger freuen – das ist besonders wichtig. Und es macht Spaß. Bürgermeister-Sein ist eine Art Hobby. Man lernt viel, zum Beispiel über die Abläufe in Verwaltung und Politik.

Dementsprechend stehen Sie für weitere fünf Jahre zur Verfügung.

Auf jeden Fall. Wenn der Wähler es denn so will.