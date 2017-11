Sprinter für die Südtondern Tafel : Dank Spende: Tafel bleibt schuldenfrei

vergrößern 1 von 1 Foto: arendt 1 von 1

von Dorthe Arendt

erstellt am 04.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Leck | Südtonderns Windmüller haben für den guten Zweck gesammelt: Dabei ist die stolze Summe von 12 021 Euro zusammengekommen. Kürzlich wurde ein symbolischer Scheck an Reimer Bock, den Vorsitzenden der Südtondern Tafel in Leck übergeben. „Herr Bock ist an uns herangetreten“, berichtete Theodor Steensen, der gemeinsam mit Ernst Nahnsen, Marten Jensen, Reinhard Christiansen, Arne Möbest und Anika Paysen stellvertretend für die Windparks aus Südtondern – insgesamt 31 an der Zahl – zur Tafel-Zentrale nach Leck gekommen war. Die Bitte des Tafel-Vorsitzenden: Unterstützung bei der Restfinanzierung des neuen Sprinters, der den Mitarbeitern der Südtondern Tafel Mitte September übergeben worden war (wir berichteten).

Die Windmüller ließen sich nicht lange bitten und spendeten jeweils 20 Euro pro Megawatt. „Da war keiner dabei, der nein gesagt hat“, so Steensen. Zudem haben die Bürgerstiftung Dörpsverein Stadum sowie die Bürgerstiftungen für Emmelsbüll und Horsbüll eine Finanzspritze gegeben. So kamen mehr als 12 000 Euro zusammen. „Das hätten wir nicht erwarten können“, sagte Reimer Bock, der sich entsprechend der Summe „riesig freute“. Denn: Mit dieser Spende bleibt die Tafel dem Vorsitzenden zufolge schuldenfrei.

Zur Erinnerung: Rund 70 000 Euro hat der Mercedes-Benz- Sprinter mit Kühlfunktion gekostet, von denen Mercedes 40 Prozent übernommen hat, 10 000 Euro hat der Discounter Lidl aus Pfandspenden beigesteuert, 10 000 Euro Eigenkapital hat der Tafel-Verein investiert. „Die Spende entspricht genau der Summe, die wir als Restfinanzierung für unser neues Fahrzeug aufnehmen hätten müssen“, so Bock. Jetzt müsse das alte Fahrzeug nicht verkauft werden, um das neue zu finanzieren, sondern werde zunächst in Stand gesetzt und bald in Niebüll für ebenso notwendige kleinere Transport-Fahrten eingesetzt. Der neue Sprinter sei ein Riesen-Gewinn für die tägliche Arbeit der Tafel, so Reimer Bock: „Der Ladebereich hat Stehhöhe, zudem können jetzt die Paletten einfach hereingeschoben werden. Das ist eine große Erleichterung für unsere Fahrer.“

Die Tafel Südtondern hat jeweils eine Ausgabestelle in Leck und in Niebüll. In Leck sind es dem Vorsitzenden zufolge 80 bis 90 Abholer pro Woche, in Niebüll 55 bis 60 – „und dahinter stehen immer Familien. Es sind also insgesamt 400 bis 450 Personen, die wir in Südtondern versorgen“, so Bock. Und: Die Dunkelziffer sei noch höher, es gebe immer Menschen, die aus Scham nicht kämen. „Wir könnten noch viel mehr versorgen. Aber: Die Einheimischen gehen in der Regel nicht zum Sozialamt.“ Hier müsse mehr Kommuniktions- und Vermittlungsarbeit geleistet werden.

Neue Unterstützer vor Ort in den Ausgabestellen (Rudolf-Diesel-Straße 16 in Leck und Osterweg 88 Niebüll) sowie bei den Abhol-Fahrten der Waren sind stets willkommen, mehr Infos bei Reimer Bock unter Telefon 04662/88 22 69 oder unter /www.suedtondern-tafel.de.



Diese Windparks haben gespendet: Klixbüller Energie, Bürgerwindpark Stadum-Sprakebüll, Windpark Leckeng Repowering, Windpark Achtrup, Bürgerwindpark Niebüll, Bürgerwindpark Niebüll II, Bürgerwindpark Braderup, Bürgerwindpark Galmsbüll, Bürgerwindpark Lübke-Koog, Windpark Kohldamm, Windpark Osterdeich, Bürgerwindpark Dagebüll, Zweite Klixbüller Energie, Bürgerwindpark Klanxbüll, Bürgerwindpark Ellhöft, Bürgerwindpark Süderlügum, Bürgerwindpark Brebek, BEA-Wind Fehle, BEA Wind, Bürgerwindpark Holzacker-Knorburg, Bökingharder Windpark, Windpark Herrenkoog, Windpark Lütjenhorn, Süd-West-Windpark, Windpark Bosbüll, Windpark Braderup-Tinningstedt, Windpark Emmelsbüll-Horsbüll, Windpark Wange, Windpark Schnatebüll-Klintum, Windpark Enge-Sande.