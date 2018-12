Dank für einen lebens- und liebenswerten Ort

von Dorte Arendt

30. Dezember 2018, 19:23 Uhr

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wir fragen uns in dieser Zeit zwischen den Jahren, was das alte Jahr gebracht hat und was das neue wohl bringen mag. Uns ist es besonders wichtig, auch zum Jahreswechsel gerade unseren kranken und sich einsam fühlenden Mitbürgerinnen und Mitbürgern unsere Grüße zu übermitteln. Wir denken dabei auch an die Familien, die im scheidenden Jahr den Verlust eines geliebten Menschen beklagen mussten. Wir wünschen Ihnen, dass sie gerade durch die Weihnachtsbotschaft neue Hoffnung schöpfen konnten und mit Mut und Zuversicht in das neue Jahr gehen können.

Wir möchten uns zum Jahreswechsel bei all denen bedanken, die im zu Ende gehenden Jahr wieder daran mitgearbeitet haben, unser schönes Leck lebens- zu liebenswert zu erhalten.

Unser Dank gilt der Gemeindevertretung, allen Vereinen und Organisationen, den Kirchengemeinden, den Firmen, der Bundeswehr und allen ehrenamtlich Tätigen. Auch für das kommende Jahr bitten wir Sie wieder um Ihre engagierte Mitarbeit. Gemeinsam wollen wir daran arbeiten, Bewährtes zu erhalten und die Zukunft unserer Ort zu gestalten.

Wir wünschen Ihnen, auch im Namen der gesamten Gemeindevertretung, sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Leck für das Jahr 2019 vor allem Gesundheit, Glück, Erfolg, Zufriedenheit und Gottes Segen.



Sabine Detert,

Bürgervorsteherin



Andreas Deidert,

Bürgermeister

Neujahrsempfang von Gemeinde Leck, Bataillon Elektronische Kampfführung 911, Handels- und Gewerbeverein, ev.-luth. Kirchengemeinde, DRK Leck und Bürgerfestverein: Sonntag 13. Januar; 10 Uhr: Festgottesdienst in der St. Willehad-Kirche, ab 11:30 Uhr Empfang im Rathaus Leck, Marktstraße 7-9.