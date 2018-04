Dorfleben erleben : Dagebüll zeigt sein Potenzial

Bei strahlendem Sonnenschein: Zweitägige Messe anlässlich des HGV-Geburtstags kommt bei den Besuchern gut an.

von Silke Kurtz

23. April 2018, 08:15 Uhr

Dagebüll | Mag es doch viele Messen geben und jede hat ihre ganz eigene Faszination – aber die Dagebüll-Messe, die sich auf alle drei Ortsteile erstreckte und eine Ausdehnung von 14 Kilometern hatte, bestach durch einen ganz besonderen Aspekt. Besucher waren am Sonnabend und Sonntag eingeladen, anlässlich des 30. Geburtstags des Handels- und Gewerbevereins Dagebüll 50 der 73 dem HGV angeschlossenen Betriebe an deren Wirkungsstätte aufzusuchen.

Bernd Jannsen, HGV-Vorsitzender, sowie Andreas Ketelsen in seiner Funktion als zweiter Vorsitzender, und Kassenwart Gerd Neumann zeigten sich angesichts des Interesses und der Präsentationen der einzelnen Mitwirkenden motiviert und freudig. „Das fantastische Wetter lockt gemeinsam mit den hervorragenden Darbietungen und Veranstaltungsangeboten die Menschen vor die Tür“, meinte Bernd Jannsen. „Gerade der Sonntag lädt dazu ein, dieses vielfältige Angebot wahrzunehmen und sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welch großes Potenzial in unserer Region steckt. Wir danken allen Mitwirkenden für ihr Engagement und ihre Freude dabei, diese Messe zu gestalten.“

Menschen legen Wert auf regionale Herkunft

Die Nachbarstadt Niebüll hat in den kleinen Anrainer-Gemeinden mittlerweile große Konkurrenz erhalten. Denn die Menschen tendieren dazu, kleinere Betriebe zu unterstützen, sich wieder auf das zu besinnen, was in unmittelbarer Nachbarschaft angeboten und produziert wird, anstatt den Weg über das Internet zu gehen oder ausschließlich Gewerbeparks für den Alltagseinkauf zu nutzen. Die Verbindlichkeit des Unternehmens von nebenan, der „Klönschnack“ von Tür zu Tür und der Ansprechpartner vor Ort – das alles sind Werte, derer sich die Bevölkerung immer bewusster wird.

Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezug auf Nachhaltigkeit wurde bei der zweiten Dagebüller Messe „Dorfleben erleben“ bedient: Nachwuchswerbung und Ausbildungsinteresse wecken. Junge Menschen haben in der Region die Möglichkeit, einen Lehrberuf zu ergreifen, sich vor Ort ausbilden zu lassen und dadurch den Standort Nordfriesland weiterhin zu beleben. So genießt in Dagebüll der Slogan „Made in Dagebüll“ einen besonderen Ruf. Regionale Herkunft ist Trend und wichtig für jeden Einzelnen.

Bei der zweitägigen Jubiläumsmesse wurden Attraktionen in Dagebüll Hafen überwiegend von Familien besucht, die die Gelegenheit nutzten, durch die zumeist inhabergeführten Geschäfte zu bummeln, ein selbstgemachtes Eis in der Eis-Manufaktur zu genießen und den Tag mit einem Spaziergang am Wasser ausklingen zu lassen.

Waygaard: Das Tor zu einer anderen Welt

Einen besonderen Blick allerdings, mit einem spannenden geschichtlichen Hintergrund, war die Hallig Waygaard wert. Besuchern öffnete sich hier das Tor zu einer anderen Welt. Ein Refugium, ein Ort des Rückzugs, des Friedens, der Ursprünglichkeit. Jedes der Reetdachhäuser, die sich in einer Kolonie aneinanderschmiegen und in deren Innern kleine Gärten individuell ein stilvolles Ganzes ergeben, erzählt bei einer Führung seine Geschichte.

Klaus Petersen, der Vorsitzende der Waygaarder Dorfgemeinschaft, freute sich besonders über die große Resonanz, die die Dagebüll-Messe genoss. „Selten haben wir hier so viele Interessierte gesehen“, lächelte Petersen, während vor dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus der Zauberer mit einem der Besucher seine Tricks durchführte.

Es wurde auch abseits der Messe viel in geboten in dem bezaubernden Runddorf, dessen Geschichte am Sonnabend und Sonntag in zwei Führungen erklärt wurde. Winterfeste, die offenen Gärten, Frühschoppen oder Adventskaffee bringen Besucher auf die Hallig. Waygaard ist Ruhe, aber auch integratives Leben.

Die besondere Messe lockte besondere Menschen. So fragte ein Oldtimer-Fahrer nach dem besten Weg nach Waygaard. In Ermangelung eines Navigationssytems meinte er schließlich, er fände seinen Weg auch so – ansonsten würde er die liebliche Landschaft und die zauberhaften Häuser genießen.

Eines zeigte die Messe: Dagebüll hat mehr als nur Land und Weite – nämlich Potenzial für die Zukunft und Geschichte.