Sommerfeier : Dagebüll feiert am 27. August ein Kinderfest

Dagebüll | Langeweile ist tabu, Spiel und Spaß sind angesagt in Dagebüll. Am Sonntag, 27. August, lädt der Handels- und Gewerbeverein Dagebüll, in Zusammenarbeit und mit Unterstützung vieler örtlicher Vereine und Unternehmen sowie dem Hauptsponsor “Förderverein“ der Dagebüll-Niebüll Touristik (DNT), zu seinem vierten Dagebüller Kindertag ein. Das Ereignis war in den Vorjahren ein Renner, nicht einmal das schlechte Wetter konnte das Vergnügen eintrüben. Die Veranstaltungsfläche vom Kindertag sind die beiden Ladenzeilen in der Dagebüller Nordseestraße. Parkmöglichkeiten befinden sich gegenüber dem Dorfplatz oder im Parkcenter.

Nach der großen Resonanz freut sich der Werbeausschuss des HGV, dass er wieder viele Akteure gewinnen konnte. Neben einer Kinderhüpfburg werden das Kinderkarussell, Bungeetrampolin und Kinder-Ponyreiten die Kleinen anlocken. Weitere Highlights des Programms sind ein Zauberer, „Bertha, das Deichschaf“, die Piratenwelt aus Leck, Kinderschminkstation und mehr. Hier werden die Kinderaugen strahlen: Erstmals neu dabei ist die große Show „Riesenblasen-Zauber“ und die Tanzschule Liebenow mit zwei Auftritten.

Außerdem wird es einen Kinderflohmarkt geben und auch die Feuerwehr hat schon signalisiert, dass sie die eine oder andere Aktion veranstalten wird. Zudem bieten alle gastronomischen Unterstützer des Kindertages, die mit ihrem Logo auf den Flyern und Plakaten vertreten sind, extra für diesen Tag von 11 bis 17 Uhr und nur für Kinder Vergünstigungen an. „So können sich unsere kleinen Besucher auch für die vielen interessanten Aktivitäten entsprechend stärken“, berichten die Veranstalter.

Wer für den beliebten Kinderflohmarkt einen Stand aufstellen möchte, kann sich bei Gerhard Neumann unter der Telefonnummer 0172/9701156 anmelden. „Gewerbliche Anbieter sind dafür aber nicht zugelassen“, betont Gerhard Neumann. Bei Regen oder Schlechtwetter finden die Attraktionen in den beteiligten Unternehmen und Geschäften statt.





von Dorte Arendt

erstellt am 15.Aug.2017 | 19:39 Uhr