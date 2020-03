Gymnasium in Niebüll : Dänen-Besuch ganz ohne Sprachbarrieren

85 Schüler von der Kathedralskole in Ribe kamen zum Projekttag an die Friedrich-Paulsen-Schule.

Avatar_shz von Anett Osman Mohamed

09. März 2020, 16:53 Uhr

Niebüll | Deutsch stand bei einem Besuch von Dänen an der Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) im Mittelpunkt. Aufgeteilt in neun Gruppen, kamen die Zwölftklässler mit ihren Gästen ins Gespräch. Unter der Leitung von Dänischlehrer Carsten Brix hatten die FPS-Lehrer eine bunte Mischung an Projekten vorbereitet.

Sport und Theater

Von Sport, über Popsongs und Theater bis hin zu Poetryslams und Arbeit an grenzüberschreitenden Konzepten für Umwelt und Bildung, konnten die Schüler der Kathedralskole in Ribe wählen.

Wahldäne

Von dänischer Seite wird die Schulkooperation von Alexander Hemstedt organisiert. „Ich bin selbst ein Absolvent der FPS und habe damals in der Europaklasse hier gelernt“, sagt er und lacht. Ergänzend fügt der Wahldäne hinzu, „die Zusammenarbeit und der Austausch mit Gleichaltrigen aus den Nachbarländern hat mir eine neue Welt geöffnet. Ich will meinen Teil dafür tun, das meine Schüler ähnliche positive Erfahrungen machen.“

200 Schüler lernen Dänisch

Dänisch lernen an der FPS etwa 200 Schüler im Wahlpflichtfach ab Klasse acht. Dieses Jahr verbringen gleich mehrere Austauschschüler aus Dänemark ein ganzes Schuljahr an der FPS.

Bei Aerobic, Tabata und Co dachten sich die Jungs und Mädels eigene Choreografien aus und studierten diese ein. Der ein oder andere Spickzettel wurde gemalt oder geschrieben. Von Sprachbarrieren gab es keine Spur. Munter wurde über Bewegungsabläufe diskutiert. Am Ende entstanden richtige kleine Tänze. Damit das nicht zu einfach wird, musste nun die Choreografie den anderen Gruppen erklärt und beigebracht werden. Dabei wurde viel geredet, aber vor allem auch gelacht.

Zukunftsprojekte

Etwas ernster ging es beim Interreg-Projekt „Deutsch-Dänische Jugend gestaltet Zukunft“ zur Sache. Unter Anleitung arbeiteten vier Gruppen an grenzüberschreitenden Zukunftsprojekten. Eine Gruppe hatte die Idee, gemeinsame Müllsammelaktionen zu starten. Die anderen Gruppen überlegten sich Konzepte zu einer gemeinsamen Bildung. Die Ideen reichten von einer deutsch-dänischen Grundschule, über einen gemeinsamen Schulabschluss bis hin zu einer Art Efterskole, eine freiwillige Schulzeit nach dem Schulabschluss zur Vorbereitung auf Beruf, Universität und das Leben als Erwachsener ganz allgemein.