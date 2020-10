Corona zeigt digitale Grenzen

Fehlendes Personal und technische Mängel: Homeschooling via Internet wäre für alle Niebüller Schüler nicht möglich

Anja Werner

01. Oktober 2020, 15:17 Uhr

niebüll | Corona bringt das öffentliche Leben in Niebüll in zahlreichen Bereichen an seine Grenzen. Diese Erkenntnis zog sich wie ein roter Faden durch die Tagesordnung der jüngsten Sitzung der Ausschusses für Schule, Kultur, Soziales, Jugend und Sport, der wegen der Pandemie im großen Sitzungssaal der Amtsverwaltung tagte.

Zum Beispiel mit Blick auf einen digitalen Unterricht der Schulen, der jederzeit erforderlich werden könnte. Denn auch im nördlichen Nordfriesland steigen wie berichtet die Infektionszahlen, könnten nach Ende der Herbstferien verursacht durch Reiserückkehrer auch Klassen und Kohorten verstärkt in Quarantäne und damit ins Home-Schooling geschickt werden. Doch: „Die IT-Ausstattung unserer Schulen ist durch Corona an ihre Grenzen gestoßen“, sagt Bürgermeister Wilfried Bockholt im Ausschuss. Verschärft wird das Problem dadurch, dass derzeit nicht alle drei Stellen im Amt, die für den IT-Betrieb an den Schulen und damit zur Entlastung der Lehrer vorgesehen sind, besetzt sind. Zudem werde derzeit die komplette EDV der Amtsverwaltung umgestellt. Zu den fehlenden personellen Kapazitäten kommen Funktionsschwierigkeiten. So zickt altersbedingt der Server der Gemeinschaftsschule. Um die Kosten für die Anschaffung eines Neuen zu vermeiden, wurde dieser nun aufgerüstet und soll demnächst einem Stresstest ausgesetzt werden. Danach soll entschieden werden, ob eine Neuanschaffung unvermeidbar ist. Von Seiten der Schule war bereits zu hören, dass bei einem kompletten Schul-Lockdown mit dem alten Server kein digitaler Unterricht für alle Schüler möglich sein wird.

Zudem funktioniere das schnelle Internet nicht, das an sich seit vier Wochen einsatzfähig sein sollte. Denn seitdem ist das Glasfaserkabel gelegt und angeschlossen. Seitdem werde vergeblich nach der Ursache geforscht, warum das schnelle Internet nicht funktioniert. Das Fazit der Verantwortlichen zu diesem Tagesordnungspunkt: Digitales Lernen sieht anders aus.

An die finanziellen und emotionalen Grenzen hat die Pandemie auch die Kulturschaffenden der Region gebracht, viele von diesen sind seit Anfang März nicht mehr aufgetreten und vermissen die Nähe zum Publikum. „Der kulturelle Betrieb musste mit dem Beginn des Lockdown im Frühjahr komplett runterfahren. In Niebüll soll sich dies durch den „Neue Färberei Kulturhaus“ wieder ändern“, sagt der Bürgermeister. Rund um die Deezbüller Künstlerin Synje Lüders haben sich Künstler zusammen getan, die einen Kulturspot auf dem Rathausplatz in Niebüll initiieren wollen. Unter freiem Himmel, mit Abstand und Eintrittsfrei soll dort regelmäßig Kultur von Musik bis Kleinkunst geboten werden - also Corona sicher. In einem Antrag appelliert der Verein an die Politik, dafür einen Platz zur Verfügung zu stellen, an dem Kultur nicht nur geduldet, sondern erwünscht ist.

„Ein guter Platz wäre das wegen Corona derzeit ungenutzte Schachbrett bei der Telefonzelle“, schlägt Wilfried Bockholt vor - und stößt auf breite Zustimmung. Dieses sei markant, habe die gewünschte Größe und tangiere das Marktgeschehen nicht.

„Unterstützung auf allen Ebenen“, sicherte der Ausschussvorsitzende Bernd Neumann (CDU) zu. „Eine gute Initiative, und das auch noch aus der Bevölkerung heraus“, befand der SPD-Fraktionschef Thomas Uerschels. Und auch die anderen Fraktionen sprachen sich für diese Form der Belebung des Marktplatzes aus. „Gerade in diesen nicht einfachen Zeiten ist Kultur dringend nötig und tut gut – eventuell sollten wir erneut über die Anschaffung einer mobilen Bühne nachdenken“, schlägt Rainer Abel (FDP) vor. Doch die wird für dieses Projekt ebenso wenig gefordert wie eine finanzielle Unterstützung. „Die wünschen sich nur einen Platz mit Steckdose. Ich fände es schön, durch dieses Format wieder Kultur in der Stadt zu haben“, betont Wilfried Bockholt.

„Der Kulturspot soll Kunst und Kultur nicht nur wieder in die Mitte unseres Lebens holen, sondern den Künstlern auch die Chance bieten, sich zu präsentieren und Geld zu verdienen“, sagt Synje Lüders. So sei der Spot als Bühne und Mahnmal gedacht, „als eine tägliche Erinnerung daran, wie trist und grau unser Alltag ohne Kultur ist“. Der neue Kulturverein möchte dafür eine Fläche in seiner Logofarbe markieren und als Ansprechpartner für alle Interessierten fungieren, die dort niedrigschwellig und ohne bürokratischen Aufwand ihre Kunst präsentieren möchten. Auftritte während der Marktzeit am Sonnabend wären ideal, da zu der Zeit ein größerer Zuschauerkreis angesprochen werden könnte.

Was lange währt, wird endlich gut - das gilt ganz sicher für die Schulhofgestaltung der Alwin-Lensch-Schule. „Sind überhaupt noch Kinder, die sich am Gestaltungswettbewerb beteiligt haben, an der Schule?“, wollte Bernd Neumann wissen. Die Antwort der anwesenden Lehrerinnen der Grundschule lautet: Nein, aber Geschwisterkinder. Nun ist es endlich soweit. Die neue Erlebnisfläche ist bis auf wenige Elemente fertig gestellt und soll am 20. Oktober eingeweiht werden. Und auch dafür setzt Corona Grenzen. Bockholt: Mt Blick auf das Infektionsgeschehen ist eine Feier nur im kleinen Kreis möglich. Das Gilt für die Gäste und für die Schüler selbst, nur eine Jahrgangsstufe darf mit zwei Musikstücken die Einweihungsfeier bereichern.