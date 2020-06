Corona verstärkt Leid der Kinder

Pandemie blockiert die Hilfs-Projekte der Niebüller Niko Nissen Stiftung in Weißrussland – und lässt auch die Spenden wegbrechen

von Anja Werner

04. Juni 2020, 15:50 Uhr

Niebüll | An sich sollte es ein Jahr der großen Feiern für die Niko-Nissen-Stiftung werden. Diese engagiert sich für Kinder und Jugendliche aus Tschernobyl in Weißrussland, die als Folge der Atomkatastrophe unter Hörschäden und unter anderen Handicaps und Missbildungen leiden. „Unsere Stiftung wird in diesem Jahr 25, ich selbst 70 Jahre alt. Das sollte groß gefeiert und dabei sollten natürlich viele Spenden für die Ernährung und medizinische Versorgung der Kinder in Weißrussland gesammelt werden“, sagt Frauke Nissen. Doch daraus wird wegen der Corona-Pandemie ebenso wenig etwas wie aus der Fahrt der Familie Anfang September nach Weißrussland.

„Es ist so furchtbar. Die Menschen dort haben solche Angst vor Corona. Doch es gibt keine Informationen, keine Tests, die Regierung sagt, alles sei gut. Am 6. Mai mussten dort alle sogar zu einer großen politischen Veranstaltung gehen, danach erkrankten viele“, erzählt Frauke Nissen. Und dann kann noch nicht einmal Hilfe von Familie Nissen kommen, die in Niebüll und Westerland Hörgeräte-Studios betreibt und seit 1995 schon tausende Tschernobyl-Kinder in Weißrussland und bei ihren Besuchen in Niebüll mit Hörgeräten versorgt und nachbehandelt hat. Doch der helfende Besuch kann in diesem Jahr wegen der desolaten Corona-Situation in Weißrussland nicht stattfinden. Schon ohne diese waren die Fahrten der letzten Jahre von Schikanen und Provokationen begleitet. „Das und die Zustände vor Ort, konnten die jungen Hörgeräteakustiker, die wir dabei haben, schon kaum ertragen“, berichtet Frauke Nissen.

Wegen der Pandemie musste auch die Küche schließen, mit der die Stiftung in Pinsk rund 70 Kinder täglich mit einer warmen Mahlzeit versorgt und dort auch Schutz vor Missbrauch und häuslicher Gewalt bietet. „Unsere Vertrauensfrau vor Ort bringt das Essen jetzt in die Haushalte, das ist mit Blick auf die Gewaltbereitschaft, die sich zuspitzenden sozialen Missstände und auf die Pandemie sehr gefährlich – wir machen uns große Sorgen“, sagt Frauke Nissen.

Denn alkoholabhängige Eltern, Gewalt, Missbrauch und Angst gehören für viele Kinder, für die sich ihre Familie einsetzt, zum Alltag. „Dazu kommen noch die Folgen der Atomkatastrophe, die für Schäden und Missbildungen bei mindestes 14 Generationen sorgen wird. Das ist vielen Menschen hier gar nicht bewusst“, sagt Frauke Nissen. Diese Missbildungen oder auch schwere Hör- und dadurch Sprachdefizite führen dazu, dass viele dieser behinderten Kinder und Jugendlichen einfach weggesperrt werden. „Vor einem Jahr konnten wir ermöglichen, dass ein kleiner Junge mit Klumpfuß operiert wurde. Vor diesem Tag war er noch nie draußen“, berichtet Frauke Nissen. „Wir dürfen mit fühlen, aber wir dürfen uns nicht durch Mitleid lähmen lassen“, sagt Paul Martin Nissen. Bei allem ehrenamtlichen Engagement – mittlerweile auch schon von Sohn Martin – der Erfolg der Arbeit des Vereins Niko Nissen Stiftung, der nach dem ersten Kind benannt wurde, dem geholfen werden konnte, hängt auch maßgeblich von Spenden ab. Doch diese brechen durch die Corona-Krise weg. Viele seien davon selbst materiell betroffen, andere halten ihr Geld zusammen und alle Benefizveranstaltungen mussten abgesagt werden. Dabei hat sich die Not durch die Pandemie in Pinsk nochmal extrem verschärft. Wenn schon die Stiftungsmitglieder selbst dort derzeit nicht hinfahren können, so könnte zumindest durch finanzielle Unterstützung das Leid der Kinder dort vermindert werden. „Wir freuen wir uns über jede große und auch kleine Spende. Um sicher zu sein, dass diese Gelder nicht zweckentfremdet genutzt werden, bemühen wir uns um permanenten Kontakt zu den weißrussischen ehrenamtlichen Mitarbeitern“, versichert Frauke Nissen.

Die Familie hofft, dass die Jubiläumsfeier im kommenden Sommer nachgeholt werden kann. Dann sollen auch wieder Kinder aus Pinsk zum Erholungsurlaub nach Niebüll kommen, behandelt werden und einfach einmal ein paar unbeschwerte Wochen jenseits von Gewalt und Not erleben können.

Hier sind die Daten, um mit einer Spende zu helfen:

Niko Nissen Stiftung e.V.

VR Bank eG Niebüll,

IBAN DE90 2176 3542 0007 8562 02, BIC GENODEF1BDS.