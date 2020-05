Versorgung der Dorfbewohner : Corona treibt Menschen in Sprakebülls Hofladen

Verkaufssortiment deutlich erweitert - Bürgermeister ist froh, dass seine Einwohner die Pandemie auf dem Land durchleben können.

Avatar_shz von shz.de

04. Mai 2020, 13:09 Uhr

sprakebüll | Keine negativen Meldungen sind während der Coronakrise schon positive Meldungen. „Ich habe nichts Negatives aus dem Ort zu melden. Mir ist auch nicht bekannt, dass jemand aus unserem Dorf vom Virus betroffen ist“, sagt Sprakebülls Bürgermeister Karl Richard Nissen. „Die Bürger halten sich alle sehr gut an die Regeln, das ist schon fantastisch, wie alle mitmachen.“

Auch wenn es im Dorf ruhiger geworden sei, herrsche kein Stillstand, die Arbeiten in der Landwirtschaft beispielsweise gehen wie gewohnt weiter. „Es ist alles verfügbar, was benötigt wird. Auch in unserem Saathandel ist alles da, was wir brauchen.“ Die Arbeiten im Baugebiet schreiten ebenfalls voran, die Erschließungsarbeiten für ein neues Gebiet wurden in Auftrag gegeben.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in unserem Liveticker und auf der Dossierseite shz.de/corona.

Glücklicherweise haben die meisten Bürger im Ort bereits schnelles Internet, so dass viel online erledigt werden kann, berichtet das Gemeindeoberhaupt. Beispielsweise auch die Verwaltungsarbeiten, die der Bürgermeister überwiegend per Mail abwickelt: „Mehrmals am Tag kommen Emails aus dem Amt, wir werden sehr gut informiert“, sagt Karl Richard Nissen.

Auf dem Land sei die Situation für die Menschen abdeutlich einfacher, als in der Stadt. So viele Radfahrer wie momentan habe es im Ort noch nicht gegeben, auch Fußgänger sind unterwegs und trotzdem hätten alle genügend Platz, um sich aus dem Weg zu gehen.

„Es hat ja doch fast jeder einen Garten, in dem er sich aufhalten und beschäftigen kann.“ Der Bürgermeister selbst hatte viele Jahre von einem Gewächshaus geträumt und sich Anfang diesen Jahres endlich eins bestellt – noch vor Corona. „Ich habe jetzt genügend Zeit dafür, Radieschen und Kräuter konnte ich schon ernten, heute habe ich noch Tomaten und Gurkenpflanzen gekauft“, freut sich das Karl Richard Nissen.

Wir bieten im Hofladen auch eine Vielzahl von Stoffmasken an. Karl Richard Nissen

Seit dem Stichtag der Maskenpflicht mit Mund- und Nasenschutz einkaufen zu gehen, war für ihn zwar ungewohnt, aber kein Problem. „Wir haben im Hofladen ganz viele Stoffmasken von einer Schneiderin, da konnten wir uns alle gut eindecken.“

Vor allem jetzt sei der Hofladen, den es seit 2015 in der Gemeinde gibt, zum Einkaufszentrum für den Ort und „eine ganz tolle Geschichte“ geworden. Alles für den täglichen Bedarf kann mittlerweile dort besorgt werden. „Außerdem werden Kuchen außer Haus verkauft, so dass man es sich zuhause nett machen kann. Die sind ganz lecker.“

Auch der Gasthof, der wegen Corona nicht öffnen darf, bietet einen Außerhausverkauf für warme Speisen an, der rege genutzt wird. „Es ist schon toll, was die Unternehmer sich einfallen lassen.“ Die Ferienwohnungen im Ort sind momentan zum Teil an Bauarbeiter vermietet, die für ein Lecker Unternehmen arbeiten und aus Süddeutschland kommen.

Mehr Ruhe

„Natürlich ist das finanziell nicht dasselbe, aber man muss einfach mit weniger zufrieden sein.“ Der Bürgermeister hofft, dass die Krise wenigsten als positiven Nebeneffekt haben wird, dass die Menschen etwas zur Ruhe kommen.

Zu seinen Enkelkindern hat Karl Richard Nissen weiterhin Kontakt, da die Familien durch den Hof beruflich miteinander zu tun habe. „Das genieße ich sehr, vor allem, weil die Kinder so fröhlich sind.

Weiterlesen: Erste Reisende zur Zweitwohnung auf Sylt Montagfrüh um 4 Uhr da

Es fällt ihnen immer etwas ein, sie spielen an der frischen Luft, Malen und Basteln oder backen Kuchen und laden dann meine Frau und mich ganz oft zu Kaffee und Kuchen ein. Selbst die Schularbeiten werden mit großem Eifer erledigt.“ Er habe den Eindruck, dass die Kinder es ein Stück weit genießen, zuhause viel Zeit mit den Eltern zu verbringen.

„Wir haben es hier auf dem Land wirklich gut, die Infektionsrate ist niedriger und wir haben viel Platz, um uns frei in der Natur bewegen zu können.“