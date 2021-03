Anreise nach Föhr und Amrum : Corona-Teststation in Dagebüll erfolgreich gestartet

Seit Dienstag gibt es offziell kostenlose Corona-Schnelltests am Fähranleger in Dagebüll.

Dagebüll | Der offizielle Start am Dienstagmorgen um Punkt 11 Uhr ist gelungen: Der Föhrer Benjamin Schlabohm war der erste, der eine kostenlose Corona-Schnelltestung am Fäheranleger in Anspruch nahm. „Eine gute Sache“, sagte der Insulaner, „Denn nun bin ich erstmal sicher für heute.“ Weiterlesen: Sylter Arzt möchte am Fähranleger und auch an der Autoverladung na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.