Corona stresst die Seele

Einsamkeit und Angst belasten auch in Südtondern viele Menschen/Verlängerung des Lockdowns verschärft Risiko einer Depression

Anja Werner

23. November 2020, 15:22 Uhr

südtondern | „Der November ist immer schon der Monat der Depressionen – durch Corona hat sich das nochmal deutlich verschärft. Ich habe in meiner Praxis derzeit vermehrt Patienten, die unter der Kontaktarmut, Einsamkeit und nun auch noch Dunkelheit leiden“, sagt Heinke Boysen. Besondere Sorgen macht sich die Betreiberin des Nordsee-Gesundheitszentrums in Dagebüll um die älteren Patienten. Durch die Pandemie konnten die Senioren seit dem Frühjahr deutlich weniger, zum Teil gar keinen Besuch von ihren Familien bekommen. Viele Freizeitangebote wurden gestrichen.

Im derzeitigen Lockdown sind erneut weder Freizeitsport noch Konzerte erlaubt. „Wir haben schon im Frühjahr, bei der ersten Welle, einen spürbaren Anstieg der Patienten gehabt, die durch Einsamkeit und Angst stark belastet werden. Doch jetzt ist es noch deutlich schlimmer – auch weil wir nun nicht den hellen, warmen Sommer, sondern den dunklen, kalten Winter vor uns haben“, erläutert Heinke Boysen. Normalerweise verbessere der Dezember mit seinen Weihnachtsmärkten, Konzerten oder Adventstreffen die Lage. „Doch auf all das werden wir – wie es aussieht – mindestens bis Weihnachten in dieser Adventszeit verzichten müssen“, sagt die Heilpraktikerin und studierte Master of Medicine.

Düstere Aussichten, die auch für den Alltag der Kirchenvertreter eine Herausforderung darstellen. „Die durch Corona verursachte soziale Distanz und das Alleinsein stellt für die Älteren, aber auch für jüngere Altersgruppen eine immer stärkere Belastung da – vor allem für diejenigen, die allein leben“, sagt Sylvia Kilian-Heins, Pastorin der Kirchengemeinde. Erst vor kurzem berichtete ihr eine Bewohnerin eines Alten- und Pflegeheims über einen aktuellen schweren Schicksalsschlag. „Ich stand da und konnte nur sagen, dass ich sie jetzt so gerne in den Arm nehmen würde - doch das durfte ich leider nicht“, sagt die Pastorin, die regelmäßig Gottesdienste in den Wohnheimen hält – mit Distanz, hinter einer Kunststoff-Folie in der Gather Anlage oder praktisch in der offenen Terrassentür im Friesischen Wohnpark. Dazu der Kirchenmusiker mit Mundschutz am E-Klavier. „Es fehlt die Nähe, neue Bewohner kann ich so gar nicht kennen lernen. Und oft wäre ein einfaches Händehalten so viel wichtiger als alle Worte“, bedauert die Pastorin. Wie belastend die Situation nach dem harten Corona-Jahr im erneuten Lockdown ist, berichten ihr auch Menschen, mit denen sie auf den Spaziergängen mit ihrem Hund ins Gespräch kommt. So ein Haustier, mit dem man regelmäßig raus muss und dabei auch auf andere Hundehalter trifft, sei in dieser Zeit sehr wertvoll, leiste einen wichtigen Beitrag, um nicht seelisch aus dem Gleichgewicht oder körperlich krank zu werden.

Auch Heinke Boysen rät ihren Patienten, „raus zu gehen, besonders wenn die Sonne scheint. Dann ab ans Meer oder in den Wald, um durch die Wirkung der Elemente neue Energie zu tanken.“ Doch viele seien so deprimiert, dass sie sich nur noch zuhause verkriechen. „Viele Ältere kommen aus Angst vor Ansteckung auch nicht mehr in die Kirche“, sagt Sylvia Kilian-Heins.

Die Eindrücke der Pastorin und der Gesundheitsexpertin mit ganzheitlichem Ansatz bestätigen aktuelle Studien. So hat eine Umfrage des Forsa-Instituts für den Lebensmittelverband Deutschland ergeben, dass sich 91 Prozent der Bundesbürger durch die Pandemie vielfältig unter Stress gesetzt fühlen, der Verlust der Sicherheit und die Angst vor Ansteckung führten viele in ein Gefühl der Ohnmacht.

Traurig stimmt besonders viele Ältere auch der Blick aufs Weihnachtsfest. „Es gibt gerade in Nordfriesland viele große Familien, die mit Heimkehrern mit mehr als 20 Personen Weihnachten feiern – das wird dieses Jahr so nicht gehen“, weiß Heinke Boysen. Jüngere würden sich dann sagen: Eben mal ein Jahr anders. „Doch für ältere Menschen hat jedes Jahr, besonders jedes Weihnachten eine ganz große Bedeutung“, sagt Heinke Boysen. Die Kirche möchte zumindest allen, die kommen wollen, einen Corona gerechten Gottesdienst anbieten. „Es wird in Niebüll daher an Heiligabend fünf, dafür aber kürzere Gottesdienste geben“, sagt Sylvia Kilian-Heins