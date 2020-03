Corona-Krise: Für Künstler wird es hart

Avatar_shz von Dorthe Arendt

26. März 2020, 09:56 Uhr

achtrup | Jörg Bernkopf (57) aus Achtrup ist einer der besten Dudelsackbläser des Landes, nebenbei noch Maler, Grafiker, Bildhauer, Holzschneider, Bleisetzer, Drucker und Vergolder. „Als freier Künstler habe ich mich über 30 Jahre durchgeschlagen“, sagt er, „Doch nun ist alles vorbei.“ Er hat aktuell keine Auftritte mehr als Solist oder mit Begleitung. Auch als Grafiker kommen derzeit keine Aufträge rein. „Ich habe in Leck Grundsicherung beantragt“,sagt der Künstler ganz offen.

Synje Norland vom Musikwinkel hat ihr Geschäft in Niebüll geschlossen. „Wer etwas benötigt, kann natürlich anrufen“, sagt sie. Doch Ladenkonzerte werden vorerst nicht stattfinden. Online-Konzerte plant sie nicht. „Da ist schon so viel im Netz unterwegs“, sagt sie. Einnahmen hat niemand durch diese Goodwill-Aktionen. Sie selbst will sich um die Förderprogramme des Landes und des Bundes kümmern.

Der Niebüller Freizeitmusiker Jörg Petersen hat derzeit viel Zeit zum Üben. Konzerte mit Chor oder Band finden nicht statt. „Das finde ich schon schade!“

Liedermacherin Kerstin Bogensee hat die moderne Technik im Einsatz. Ihre Privatschüler unterrichtet sie Online. Eine echte Alternative in Zeiten von Corona. „Das klappt ganz gut!“

Bei anderen Gruppen sind die Proben abgesagt. „Wir wollen nichts riskieren“, sagt Klaus-Peter Thies von der „Boygroup Ü 60“, dem Vokalensemble „Retro“. „Wir sind alle schon ein wenig älter.“

Der Traum vom Auftritt im Charlottenhof Mitte Juni ist für „Retro“ noch nicht vorbei. Dort im Kulturzentrum hat Bärbel Nissen-Schütt eine Menge zu tun. Sie schaut schon über den Stichtag der Regierung, dem 19. April, hinaus. „Wir haben bis ca Mitte Mai alles abgesagt, also Godewind und Folk Baltica finden leider nicht statt.“

Die Kulturschaffenden aus Südtondern sind im Wartestand. Die Nolde Stiftung ist bis auf weiteres geschlossen. Die Ausstellung „100 Jahre Volksabstimmung im Landesteil Schleswig“, die am 14. Mai eröffnet werden sollte, hängt noch als „Geheimnis“ im Richard Haizmann Museum. Die Bedenken, dass die amtliche Schließung andauert, ist groß. „Wir lassen eine Ausstellung ausfallen“, sagt Dr. Karin Tuxhorn, die das Museum kommissarisch leitet. Die Sommerausstellung vom Verein der Freunde des Richard Haizmann Museums Peter August Böckstiegel aus der Sammlung Hermann-Josef Bunte wird somit nicht stattfinden. Damit ist Zeit gewonnen. „So kann die Ausstellung des Geschichtsvereins bis zum 15. August gezeigt werden.“

Im Naturkundemuseum herrscht hingegen Hochbetrieb. „Wir haben in diesen Tagen viel zu tun“, sagt Carl-Heinz Christiansen, „Die Vorbereitungen für die Ausstellung und das Sommerprogramm laufen auf vollen Touren.“