Corona als Risiko für Brandschutz

Feuerwehrarbeit im Pandemie-Jahr: Amtswehrführer sorgt sich um Mitglieder zahl und eine Quarantäne in einer der größeren Wehren

19. November 2020, 15:25 Uhr

braderup | „Die größte Herausforderung wird sein, nach Corona möglichst alle wieder zu motivieren und festzustellen, wie viele Ehrenamtliche wir verloren haben.“ Mit dieser großen Aufgabe vor der Brust blickt Amtswehrführer Oliver Jacobsen aus Braderup auf das kommende Jahr.

Doch noch dominiert – wie fast das gesamte Jahr über – die Pandemie das Leben der Freiwilligen Wehren, die ohne professionelle Kollegen den Brandschutz in ganz Südtondern sicher stellen.

„Ich bin sehr froh darüber, dass es bisher keine Hilferufe gibt, weil die Einsatzbereitschaft durch Coronafälle in einzelnen Gemeindewehren nicht mehr gewährleistet ist“, sagt Oliver Jacobsen. Doch mit Blick auf das dynamische Infektionsgeschehen weiß der Amtswehrführer, dass sich dies von einem auf den anderen Tag ändern kann. „Wenn kleine Wehren in Quarantäne gehen müssen, wäre das verkraftbar. Doch erwischt es die Großen wie in Niebüll, Leck, Risum-Lindholm oder Süderlügum, dann haben wir auch ein großes Problem“, sagt Oliver Jacobsen.

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, tragen die freiwilligen Helfer während ihrer Einsätze FFP-2-Masken. „Die Arbeit ist dadurch belastender, aber die Sicherheit geht vor“, betont Oliver Jacobsen.

Zu den Herausforderungen dieses Jahres zählt, dass für die Wehren über weite Strecken keine Fortbildungen angeboten werden konnten. Wegen Corona habe zudem das Innenministerium appelliert, auch den Übungsbetrieb einzustellen. „Anfang des Jahres haben wir noch einen Lehrgang abschließen können, über Sommer dann zwei weitere“, berichtet der Amtswehrführer. Noch seien die Ausbildungsdefizite aufholbar, dafür müssten Lehrgänge und Übungsabende aber spätestens ab April wieder im gewohnten Umfang möglich sein.

„Besonders hart dran ist unsere Jugend, für die ist alles zusammen gestrichen worden. Ich hoffe, dass dennoch möglichst alle Nachwuchskräfte uns die Treue halten“, sagt Oliver Jacobsen. Den Älteren fehlten dagegen die geselligen Termine wie Feuerwehrfeste, Grillabende oder die Jahresversammlungen, die nun zum großen Teil weit ins kommende Jahr geschoben werden müssen. Jung und Alt hätten auch sehr bedauert, dass es in den vergangenen Wochen keine Laternenumzüge zu begleiten gab. „Das ist alles mehr als verständlich, doch wir dürfen nicht vergessen, in erster Linie sind wir dafür da, um den Brandschutz in diesem großen Amtsgebiet zu sichern“, betont Oliver Jacobsen. Dass nach einem Jahr weitgehend ohne Übungsabende und geselliges Beisammensein das ein oder andere ältere Mitglied früher als geplant aus der Wehr austritt, sei dennoch verständlich.

„Zum Glück liegt mit Blick auf die Einsätze zumindest ein relativ ruhiges Jahr ohne ganz schwere Einsätze hinter uns“, sagt Oliver Jacobsen. 357 Mal müssten die Wehren bisher ausrücken, die Zahl der Einsätze von 444 im Vorjahr liege da deutlich drüber. Das Durchschnittsalter der Brandschützer in Südtondern liegt in diesem Jahr bei 40,5 Jahren, der Frauenanteil bei 9,4 Prozent.