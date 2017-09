Charity-Abend mit vielen Show-Acts

vergrößern 1 von 1 Foto: NT 1 von 1

von Redaktion Nordfriesland

erstellt am 27.Sep.2017 | 15:49 Uhr

Das große „Ray of Hope-Festival“ mit vielen Showacts und bekannten Musikern und Sängern kommt wieder in die Niebüller Stadthalle: Am Sonnabend, 30. September, Einlass ist ab 18.45 Uhr. Durch den Abend führt der RSH-Moderator Andreas Rackow. „Jeder Euro hilft dem Verein Friedensdorf International.“ Bei dem Verein handelt es sich um eine Hilfseinrichtung in Oberhausen und Dinslaken, die kranke und verletzte Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten holt und sie an bundesdeutsche Kliniken vermittelt, die sie ärztlich versorgen. Auch mit der Klinik Niebüll arbeitet der Verein zusammen.

„Den Zuschauern wird ein toller und unterhaltsamer Abend garantiert“, betont Organisator Peter Grosche von der Tastenschule Flensburg. „Unsere Acts haben fast ein Jahr für die Show gearbeitet. Einige der Künstler waren maßgeblich an der Charity-CD „Ray of Hope“ beteiligt.“ Es seien aber auch neue Gesichter auf der Bühne. „Wir möchten großartigen Talenten eine echte Chance in ihrem musikalischen Leben geben.“

Mit dabei ist Vanessa Caton: Sie sang die Eröffnungssongs der beiden vorherigen Veranstaltungen. „Ihre Stimme ist unvergleichlich. Klar, wunderbar nuancierte Stimmfarben, emotional und glaubwürdig“, sagt Grosche. Außerdem singt Hermann Markau aus Niebüll Rock, Soul und Blues. Hermann sei definitiv „der deutsche Joe Cocker“, versichert der Veranstalter. Ein Ausnahmetalent sei auch die 16-jährige Julia B. aus Flensburg. Sie hat im Mai ihre ersten Single veröffentlicht, in Niebüll wird sie auch einen Song aus der aktuellen Produktion performen und dabei von „SLOG“ live begleitet. SLOG besteht aus vier Musikern, die Rock, Pop, Soul und Classic präsentieren, in diesem Jahr übernimmt Helge Jannsen die Drums. Die Combo wird alle Vocal- und Instrumental-Acts des Abends live begleiten und das Finale aller Mitwirkenden musikalisch aufbereiten. Ein weiteres Highlight: Die Violinistin Suleika Bauer wird zusammen mit „SLOG“ zwei Rock-Specials performen. Die Weltmeister aus Niebüll, Sonja Stümers „Move it Up“ wird ebenso begeistern wie die Balllett-Show Dance Emotions von Karoline Berthelsen, die zuletzt Auftritte im königlichen Theater in Dänemark hatte.

Im Vorjahr wurde bei „Ray of Hope 2.0“ laut Veranstalter ein Spendenerlös von 3650 Euro erzielt.