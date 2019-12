Geschenketipps aus Südtondern : Charakteristische Engel aus Naturmaterialien

Nur noch drei Wochen bis Heiligabend! Haben Sie schon alle Geschenke? Nein? Sehr gut, dann haben wir ein paar Ideen parat.

von Vanessa Tabel

04. Dezember 2019, 11:03 Uhr

Risum-Lindholm | Nur noch 20 Tage bis Heiligabend! Haben Sie schon alle Geschenke? Nein? Sehr gut, dann haben wir ein paar Ideen parat, die wir Ihnen bis zum Fest nach und nach präsentieren. Das Besondere: Unsere Geschenke-Tipps – Handgemachtes, Schönes, Schmackhaftes und Spannendes – kommen alle aus der Region.

Es gibt dünne und dicke, fröhlich und traurig wirkende Engel, manche mit extravagantem Kopfschmuck, andere mit schlichtem Gewand. Aber eins haben alle Himmelsboten gemeinsam: sie werden in liebevoller Handarbeit von der Kunsttherapeutin Gertrud Wiedenmann aus Naturmaterialien gefertigt. Treibholz bildet meist den Körper, eine getrocknete Mohnblütenkapsel den Kopf. Je nach Holzform entscheidet die Risum-Lindholmerin, welcher Charakter zum jeweiligen Engel passt. Während sie in ihren Seminaren anderen dabei hilft, ihre Kreativität zu entfalten, kann sie sich bei dieser Arbeit ganz auf ihre eigenen Ideen konzentrieren.

Die Engel in unterschiedlichen Größen sind erhältlich in der Dorfstraße 99 in Risum-Lindholm. Erhältlich in der Töpferei, Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 15 bis 18 Uhr.