Buntes Apfelfest mit Go!müse Bitte zu Mittwoch

Äpfel, Sonne und gute Laune satt: Der Verein Go!müse veranstaltete sein jährliches Apfelfest in der Risumer Schule. Bei allerbestem Wetter konnten Besucher dort ihre eigenen Äpfel entsaften lassen, Kaffee und Kuchen in der Sonne genießen und einem Vortrag über die Vereinsarbeit lauschen. Go!müse betreibt einen vereinseigenen Garten im Kornkoog, in dem die Mitglieder kooperativ ökologisches Gemüse für den Eigenbedarf anbauen. Am 5. November treffen sich die Vereinsmitglieder zum „Einwintern“ in ihrem Garten. Interessierte sind herzlich willkommen.



Kontakt zu Go!müse:http://www.gomuese.de