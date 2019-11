Avatar_shz von Anja Werner

25. November 2019, 14:50 Uhr

leck | Am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr startet der bunte Abend an der Gemeinschaftsschule an der Lecker Au. Ein Programm aus Musik, Tanz, Theater und Kunst wartet auf die (hoffentlich) zahlreichen Zuschauer. Darüber würden sich nicht nur das Orga-Team, sondern auch alle beteiligten und Schüler, die auf der Bühne stehen, freuen.