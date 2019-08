Bundeswehr feiert Jubiläum

Der Standort Stadum/Leck wird 60 Jahre, die Ausbildungswerkstatt 40 Jahre alt / Daniel Günther verabschiedet Soldaten in den Auslandseinsatz

von Dorthe Arendt

02. August 2019, 16:33 Uhr

STADUM/LECK | Der Bundeswehrstandort Stadum/Leck wird 60 Jahre, die Ausbildungswerkstatt 40 Jahre alt. 60 Jahre unsere Heimat: Unter diesem Motto werden diese Jubiläen am Sonnabend, 17. August, auf dem ehemaligen Flugplatz gefeiert. Dort lädt das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 zu einem Tag der offenen Tür ein, auch Ministerpräsident Daniel Günther hat seinen Besuch angekündigt, er wird Soldaten in den Auslandseinsatz verabschieden (siehe Infokasten).

Die Geburtstage sind Grund genug, innezuhalten und die Historie Revue passieren zu lassen. Verschiedene militärische und zivile Dienststellen der Bundeswehr hatten oder haben seit 1959 ihren Sitz in der General-Thomsen-Kaserne (jetzt Südtondern-Kaserne) in Stadum. Aber die Geschichte des Flugplatzes begann schon früher.



Richtfest im Juli 1940





1936, 19 Jahre vor Aufstellung der Bundeswehr im Jahr 1955, wurden in Leck erste Vermessungen für einen Flugplatz im Raum Leck/Tinningstedt ausgeführt, 1940 ging er in Betrieb. In den ersten Kriegsjahren war der Flugplatz nicht von großer Bedeutung. 1943 verlegten Gruppen und Staffeln verschiedener Geschwader zur Auffrischung von Personal und Material ihren Standort in den hohen Norden kurz vor der dänischen Grenze. Unter anderem zählten Kampf-, Jagd- und Nachtjagdgeschwader dazu.

Bei Kriegsende wurde der Flugplatz Heimat für kleine Gruppen aus verschiedenen Staffeln der Luftwaffe.

Die Übergabe des Flugplatzes an die Royal Air Force ereignete sich am 6. Mai 1945. Die britischen Truppen zerstörten den Platz durch Sprengungen. In deutsche Hände kam das Gelände wieder 1948. Es folgten acht Jahre ohne militärische Präsenz. Erst 1959 bezog die Bundeswehr Stellung mit der Verlegung des Jagdgeschwaders 72 (auf F-86 Sabre) aus Oldenburg. Fünf Jahre später wurde es abgelöst vom Aufklärungsgeschwader 52 aus Eggebek/Tarp (auf RF – 84 F Thunderflash und RF – 104 G Starfighter). Die Umrüstung auf die RF – 4E Phantom geschah 1971.



1979 kam die Ausbildungswerkstatt





Der Standort Stadum/Leck war mittlerweile auf rund 1700 Soldaten und mehr als 400 Zivilbeschäftigte angewachsen. Damit war die Bundeswehr zu einer nicht unerheblichen Stütze der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen eines ansonsten eher ländlich geprägten Bereichs geworden.

1979 nahm die Ausbildungswerkstatt ihren Betrieb auf, als akuter Lehrstellenmangel, insbesondere für technische und elektronische Berufe, herrschte. Mit der zivilen Ausbildung hat man drei Ziele verfolgt, die noch heute Gültigkeit haben: In der strukturschwachen Region sollte das Ausbildungsangebot verbessert sowie den Kindern von Bundeswehrangehörigen attraktive Ausbildungs- und Arbeitsplätze geboten werden. Nicht zuletzt wollte man den Eigenbedarf decken und die gut qualifizierten Facharbeiter übernehmen. Diese Rechnung ist bis heute aufgegangen.

Die Wiedervereinigung hatte ab 1990 auch tiefgreifende Auswirkungen auf den Standort, denn aus zwei deutschen Armeen sollte eine werden. Mit Außerdienstellungsappell und Großem Zapfenstreich endete am 15. Dezember 1993 die traditionsreiche Geschichte des Geschwaders und die Anwesenheit eines fliegenden Verbandes.



Standort bleibt erhalten





Zum Glück für die Region blieb wenigstens der Standort erhalten. Ein ebenfalls traditionsreicher Verband, die Flugabwehrraketengruppe 39, kam mit seinem Waffensystem Hawk aus Eckernförde. Die FlaRakGrp war nicht der einzige Verband am Standort. Der Marinefernmeldesektor 71, der die Aufklärungseinrichtung „Kastagnette“ in Bramstedtlund unterhielt, gehörte dazu.

2002 wurde aus der FlaRakGrp 39 und der FlaRakGrp 41, bis dahin ansässig im niedersächsischen Wangerland, die gemischte Flugabwehrraktengruppe 11 Hawk/Roland gebildet. Der Marinefernmeldesektor 71 erhielt einen neuen Namen: Fernmeldeaufklärungsabschnitt 911.

Die Waffensysteme Hawk und Roland gehörten ab 2003 der Vergangenheit an. Die Flugabwehrraketengruppe 25 wurde am 1. Juli 2005 neuer Hausherr der Kaserne. Mit einem Appell, einem Korso durch Leck und viel Musik verabschiedete sich dieser Verband am 10. Dezember 2012 von den Bürgern.



800 Soldaten und 300 zivile Mitarbeiter





Das Zepter übernahm das Bataillon Elektronische Kampfführung 911, dem heute rund 800 Soldaten und fast 300 zivile Mitarbeiter angehören. Vor zwei Jahren wurde die General-Thomsen-Kaserne in die Südtondern-Kaserne umbenannt mit der Begründung, das sei identitätsstiftend für die Soldaten.

Die Zeit der Bundeswehr auf dem Flugplatz ist gezählt: Die Truppe nutzt nur noch einen Teil der Fläche und wird voraussichtlich im Jahr 2025, wenn die Baumaßnahmen in der Stadumer Kaserne abgeschlossen sind, dorthin umziehen.