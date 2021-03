Risum-Lindholm/Niebüll : Bundespräsident zeichnet Ricarda Thiesen und Corona-Maskottchen Hupert aus

Frank-Walter Steinmeier empfängt die kreative Lehrerin an der Alwin-Lensch-Schule am Freitag in Berlin.

Niebüll/Risum-Lindholm | Ricarda Thiesens Idee, ihre Grundschüler mit Handpuppen und Lernvideos durch die schwierige Zeit der Corona-Pandemie zu begleiten und zum Beispiel das Corona-Virus kindgerecht erklären zu lassen, gefällt nicht nur den Kindern, sondern auch dem Bundespräsidenten. Weiterlesen: Corona-Teststation in Dagebüll erfolgreich gestartet Frank-Walter Steinmeier ...

