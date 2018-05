Polizei : Bundespolizisten helfen 49-jähriger Reisenden

Die Frau hatte sich am späten Donnerstagabend am Niebüller Bahnhof erbrochen. Sie wurde in eine Krankenhaus gebracht.

von lsa

18. Mai 2018, 11:40 Uhr

Niebüll | Weil sie sich am Niebüller Bahnhsteig erbrochen hatte und wankte, sorgten Bundespolizisten am späten Donnerstagabend dafür, dass eine Reisende in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Beamten brachten die 49-Jährige vom Bahnsteig, an dem zahlreiche Menschen standen, und führten sie aus dem Bahnhofs-Gebäude, sagte Hanspeter Schwartz, Sprecher der Flensburger Bundespolizei, am Freitag.

Ein Rettungswagen brachte die Frau mit starker Übelkeit ins Krankenhaus. Auch die 14-jährige Tochter war mit dabei. Die Bundespolizisten verständigten den Ehemann und brachten das Gepäck und ihr Fahrrad zum Krankenhaus.