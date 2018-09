von Redaktion Nordfriesland

26. September 2018, 14:31 Uhr

Der Dagebüller Bürgermeister Kurt Hinrichsen bietet am Donnerstag, 11. Oktober, seine nächste Sprechstunde für Bürger an. Diese findet in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Gemeindehaus, Schulstraße 6, in Fahretoft statt. Interessierte Bürger sind ohne Anmeldung willkommen, teilte der Gemeindechef mit.