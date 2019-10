Bücher ohne Grenzen mit Musik

Erstes Projekt des neuen Vorsitzenden Ronald Steiner: Friesen-Promi Enno Kalisch bereichert das kleine Kultur-Highlight

18. Oktober 2019, 16:25 Uhr

ladelund | Der kleine Saal in der „Bücher ohne Grenzen“-Kulturinstitution platze aus allen Nähten. Die ehrenamtlichen Macher um Klaus Meyer-Lovis hatten mit Enno Kalisch einen nordfriesischen Promi engagiert. Es war ein echtes Heimspiel, denn der gut aufgelegte Rodenäser Jung begrüßte Verwandte, Nachbarn und seinen „Lieblings-Partenonkel“. Zugleich gab es eine Premiere: Der neue Vorständler Ronald Steiner, ehemaliger Leiter der Niebüller Stadtbücherei, begrüßte das gemischte Publikum ebenfalls mit warmen Worten.

Enno Kalisch ist unglaublich vielseitig. Schon als Knabe legte er sich an den Deich, erträumte sich Lieder, Texte und Szenen. Das manifestierte sich zu Schulzeiten, als er mit Ingrid Oldsen im Kunstunterricht an einem Buch mitwirken durfte. Daraus las er „im Watt sitzend“ für das Fernsehen, berichtet die Pädagogin, „Es war sein erster Auftritt.“

Eine erfolgreiche Karriere als TV- und Filmdarsteller, Improvisationskünstler, Autor und Liedermacher begann. Der Fundus seiner Fantasie liegt in der Heimat begründet. Hier hat er alles abgespeichert, neu erfunden. Der Endvierziger von der Grenze gab sich bei der Vorstellung in Ladelund pfiffig als überzeugter Lokalpatriot, erzählte hintergründig-humorvolle Geschichten vom Hund, der Knochen klaute. Oder aber sich freiwillig in den Zwinger begibt, wenn der Postbote naht.

Woher stammen aber eigentlich die Knochen? Wie war das damals in der Nähe der Dorfdisco Oldorf? Was für eine Mofa musste es sein, um die Mädchen zu gewinnen? Die Besucher fühlten sich in die eigene Jugend zurückversetzt.

Das Leben auf dem Land ist eben anders. Da hat jede Kuh ihren Namen, mit Schafen wird geschmust. Enno Kalischs Texte sind wahre Liebeserklärungen an den Norden, die Lieder thematisieren die Freiheit an der Küste. Sie sind voller Emotionen. „Ich fühl' den Norden!“ Natürlich liefert die Landschaft im Rickelsbüller Koog Inspiration. So, als er nach einer Titelzeile für einen Song sucht. „Meine Tochter lag flach auf dem Pferderücken und rief mir „Hallo, hier oben“ zu“, erinnert sich der 1,97 große Hüne. Das Publikum ist fasziniert, fühlt sich miteinander familiär verbunden. Der Zeichner Mehrdad Zaeri hat zu seinen „Teelichter“-Geschichten die passenden Bilder geliefert. „Manchmal war es auch andersrum“, sagt der „Riese aus Rodenäs“. Die Fähigkeit, Realität und Fiktion kunstvoll-unterhaltsam zu verweben, erleben die Zuschauer auch im zweiten Teil des Abends. Die Gäste haben dazu einzelne Stichworte notiert. Enno Kalisch fischt sie aus seinem Hut und beginnt frei zu erzählen. Mit „Strandgut“ hat er es leicht, da sprudelt es nur so heraus aus dem 107-Kilo-Mann.

Doch auch Begriffe wie „Appelwoi“, „Rettungsanker“ oder „Herzstück“ baut er in eine wilde Love-Story ein. Diese spielt selbstverständlich in und um Rodenäs, dieser 400 Seelen-Gemeinde mit 14 Ortsteilen, wo jeder jeden kennt.