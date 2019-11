Ladelund : Bücher ohne Grenzen braucht neue Räume

In zirka vier Monaten muss der Verein ausziehen. Nur wohin?

20. November 2019, 08:58 Uhr

Ladelund | Nicht nur für Ladelunds Bücherwürme und Leseratten ist es ein Schock. Die mit rund 35.000 Werken gut sortierte Second-Hand-Bücherei des Vereins „Bücher ohne Grenzen – B.O.G. e.V.“ sucht dringend neue Räume. Der bisherige Vermieter musste dem Verein die gemieteten Räume kündigen, da er nachweislich dringenden Eigenbedarf geltend macht. „Wir würden natürlich gern in Ladelund unsere neue Bleibe finden“, betont Klaus Meyer-Lovis, Vorsitzender des B.O.G.

Wir wären aber auch für jedes Angebot im nördlichen Südtondern dankbar. Klaus Meyer-Lovis, Vorsitzender des Vereins „Bücher ohne Grenzen“

Wohin mit all den Bücherschätzen?

Etwa 150 Quadratmeter werden benötigt. „Wir sind zwar keine gewerblich-professionellen Buchhändler“, so Klaus Meyer-Lovis weiter. „Aber die Qualität unseres Angebots ist trotz günstiger Preise recht hochwertig.“ Wohin also mit all den Bücherschätzen? Unterstützt wird der Vorstand von B.O.G. unter anderem von Ladelunds Bürgermeister Lutz Martensen:

Es wäre sehr bedauerlich, wenn wir in Ladelund keine Lösung finden. Ich werde mein Möglichstes tun, um den Verein bei uns im Ort zu halten. Lutz Martensen, Ladelunds Bürgermeister

Viele wollen nach einer Lösung suchen

Auch Dörthe Lund vom Ladelunder Ortskulturring bedauert die Entwicklung. „Ich werde die Situation mit meinen Vorstandskolleginnen besprechen. Wo wir helfen können, werden wir helfen!“

Am 30. März 2020 ist es soweit. Spätestens dann muss der Verein neue Räume gefunden haben.

Wer geeignete Räumlichkeiten anbieten kann, sollte sich so bald wie möglich mit dem Verein in Verbindung setzen. Telefon 04666 9898964 (AB außerhalb der Öffnungszeiten) oder 04664 812 (Klaus Meyer-Lovis).