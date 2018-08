Marschbahn-Gipfel : Buchholz pocht auf zweites Gleis, Berlin entscheidet im Oktober

„Sonst kommen wir alle nach Berlin“, sagt Landrat Harrsen für den Fall eines Vetos aus der Hauptstadt.

von Arndt Prenzel und dpa

28. August 2018, 20:47 Uhr

Beim vierten Bahngipfel zur Marschbahn gab es keine neuen Erkenntnisse. Bis 2022 wird die Gesamtstrecke auf 200 km zwischen Hamburg und Westerland für 160 Millionen Euro komplett erneuert. Dies bedeutet ab 2019 Vollsperrungen und Ersatzverkehr.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz forderte den Vertreter des Bundesverkehrsministeriums, Hugo Gnatza, auf, die Zweigleisigkeit der Strecke sicherzustellen. „Wir brauchen die Zweigleisigkeit“, sagte der Minister. In Berlin müsse endlich begriffen werden, dass die Strecke als „vordringlicher Bedarf“ in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden müsse. Buchholz ging auf Konfrontation mit der DB Regio, was dem Publikum hörbar gefiel. Diese sei unfähig, sowohl in der Wartung, als auch im Personal. Es gebe auch nach einem Jahr kein Personalkonzept. Er verlas eine Mail über sieben Zugausfälle wegen Personalmangels.

Gnatza versicherte, dass die Entscheidung spätestens im Oktober falle. Eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan sei möglich. Derzeit werde eine Bewertung vorgenommen. Die Besucher der Veranstaltung verhielten sich weitgehend ruhig, machten ihrem Ärger über Verspätungen, Zugausfällen und mangelhaftem Material Luft.

Die von der Deutschen Bahn angekündigten rund 160 Millionen Euro für die Grundsanierung der Bahnstrecke Elmshorn-Sylt reichen nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) nicht aus, um die Probleme auf der Strecke zu lösen.„Wir brauchen die Zweigleisigkeit“, sagte der Minister am Dienstagabend auf dem zweiten Marschbahngipfel in Niebüll. Die Eingleisigkeit und die hohe Zugdichte führten zu einem täglich wiederkehrenden chaotischen Fahrplan mit vielen Ausfällen und Verspätungen.

In einzelnen Themenblöcken ging es auch um Bahnhöfe, Verlängerung der Bahnsteige, Betriebsqualität, Fahrzeuge und Personal. Speziell die fehlende Transparenz und mangelhafte Kommunikation der Bahn wurde angesprochen. Bahnvertreter wie Michael Körber, DB Netz, versprachen Besserung. Die Pendler Initiative will alle Prozesse weiter kritisch begleiten und im Netz dokumentieren. Landrat Dieter Harrsen gab sich verhalten optimistisch, sagte jedoch gleich zu Beginn, dass es keine schnelle Lösung gäbe.

Auch Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt setzt auf das Prinzip Hoffnung. Nach den Chaostagen zu Pfingsten habe bei der Bahn ein Umdenken eingesetzt. Sollte die Zweigleisigkeit beschlossen werden, müssen sich die Bahnreisenden auf weitere Großbaustellen und Verzögerungen einstellen.

Nordfrieslands Landrat Dieter Harrsen betonte, die Bahnstrecke sei die einzige Verbindung auf die Insel, es gebe keine Alternative. Er erwarte ebenfalls, dass die Zweigleisigkeit komme. „Sonst kommen wir alle nach Berlin“, sagte er unter dem Applaus der rund 350 Zuschauer.