Leck : Brett mit Stahlnägeln vor Autoreifen gelegt – Polizei sucht Zeugen

Der Autofahrer entdeckt das mit Stahlnägeln gespikte Holzbrett vor seinem Fahrzeug noch vor Fahrtbeginn.

von Inga Gercke

08. Juli 2019, 16:19 Uhr

Leck | Unbekannte haben am Sonnabend, 6. Juli, in der Zeit von 19 Uhr bis 23.30 Uhr, in der Wikingstraße in Leck ein Holzstück mit drei senkrecht eingeschlagenen Stahlnägeln vor einen Autoreifen abgelegt. Der Besitzer des Pkw sah das Holzstück rechtzeitig und erstatte Strafanzeige wegen aller in Betracht kommender Straftaten.

Wer hat etwas beobachtet?

Zeugen werden gebeten, sich entweder bei der Polizei Leck unter der Telefonnummer 04662-891260 oder bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle zu melden, um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat zu geben.

