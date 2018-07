Einsatz in Klixbüll : Brennender Grasstreifen: Feuerwehr bittet um Wachsamkeit

Am Donnerstagnachmittag ist ein Grasstreifen in Klixbüll in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte zügig löschen, bittet die Bevölkerung bei der derzeitigen Trockenheit um extreme Wachsamkeit.

von Dorte Arendt

19. Juli 2018, 14:55 Uhr

Flächenbrand im Klixbüller Mühlenweg: So lautete die Alarmierung für die Feuerwehren Klixbüll-Bosbüll und Tinningstedt am Donnerstag um 13.35 Uhr. Die zuerst eintreffende Feuerwehr Klixbüll-Bosbüll fand einen auf 34 mal 4 Meter brennenden Grasstreifen vor. Das Feuer konnte durch zwei Atemschutztrupps zügig gelöscht werden. Als große Hilfe erwies sich dabei das 3000 Liter Wasser führende Löschfahrzeug der Feuerwehr Klixbüll-Bosbüll. Es waren 15 Feuerwehrleute im Einsatz, die Feuerwehr Tinningstedt konnte den Einsatz abrechen. Zur Brandursache konnten gestern laut Amtswehrführer Oliver Jacobsen keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr bittet aber die Bevölkerung bei der derzeitigen Trockenheit um extreme Wachsamkeit.