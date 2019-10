Bollwerk gegen den Blanken Hans

Die Deichverstärkung bei Dagebüll ist nun fertig / Schleswig-Holsteins Umweltminister kam am Freitagvormittag zur Besichtigung

Avatar_shz von ing

04. Oktober 2019, 17:33 Uhr

Dagebüll | Alle Deiche der Küstenregion zu stärken, das sei „eine Herkulesaufgabe“, sagt Umweltminister Jan Philipp Albrecht. Ein Teil dieser Aufgabe ist nun mit der Deichverstärkung in Dagebüll abgearbeitet. Gestern besuchte der Minister den neuen Klimadeich in Dagebüll, um sich die Entstehung und andere Einzelheiten erklären zu lassen. Der Dagebüller Klimadeich gilt als Vorzeigeprojekt zum Thema Küstenschutz und ist nun so gut wie fertig.

Drei Jahre lang wurde der rund einen Kilometer lange Deichabschnitt südlich des Dagebüller Fähranlegers modernisiert – ein neuer quasi auf den alten Deich draufgebaut. Hochwasser und Überflutungen erschwerten die Bauarbeiten. Auch die Stöpe, welche auch als Zugdurchfahrt Richtung Fähranleger dient, wurde aufwendig saniert.

Insgesamt beliefen sich die Baukosten inklusive der Planung auf rund 22,5 Millionen Euro. Plus Gelder von der Gemeinde Dagebüll selbst, um ihre touristischen Wünsche zu realisieren.

Gestern waren Mitarbeiter des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN.SH), der Oberdeichgraf und Namensvetter des Ministers Jan Albrecht sowie Vertreter des Deich- und Hauptsielverbandes Südwesthörn-Bongsiel vor Ort, um den Minister bestmöglich aufzuklären. Der zeigte sich beeindruckt von dem Mega-Bauwerk und äußerte sich mit Sicht auf die Zukunft zuversichtlich: „Ich denke, mit dem neuen Deich sind wir auf sehr lange Sicht sehr gut aufgestellt.“

Auch bei einem Meeresspiegelanstieg von bis zu zwei Metern und Sturmfluten könne der Klimadeich standhalten. Und: Bereits jetzt sei die Sturmflutsicherheit an den Küsten bis zum Ende dieses Jahrhunderts gewährleistet. Und noch eine weitere Tatsache lobt er am neuen – mit flacheren Böschungen und einer breiteren Deichkrone ausgestattete – Klimadeich: „Küstenschutz und Tourismus gehen hier Hand in Hand. Das ist eine echte Win-win-Situation.“

Das ist das Stichwort für Kurt Hinrichsen, den Bürgermeister von Dagebüll. Er präsentierte den neuen Deich stolz: „Ich finde ihn einfach toll. Er schützt nicht nur uns Menschen, sondern vereint viele tolle touristische Maßnahmen.“ Damit meint er zum Beispiel die barrierefreie Wattzufahrt, Sitzgelegenheiten oder die, wie er findet, „sehr schöne Promenade.“

Oberdeichgraf Jan Albrecht sagt: „Irgendwann wird die Katastrophe kommen, aber wir haben unsere Schulaufgaben gemacht. Wir fühlen uns hier hinterm Deich wirklich sicher!“

Die jährliche Deichschau im Herbst und der nächste Blanke Hans werde zeigen, ob der Klimadeich auch hält, was er verspricht.