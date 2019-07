Blumenampeln für die Stadt

Verschönerungsverein Niebüll: Jahreshauptversammlung im Rathaus sehr gut besucht

von Anja Werner

03. Juli 2019, 17:15 Uhr

Niebüll | Der Verschönerungsverein Niebüll hat sich auch für dieses Jahr wieder einiges zur Verschönerung der Innenstadt vorgenommen. Auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung blickte der Vorsitzende Holger Heinke aber zunächst kurz zurück. Im Jubiläumsjahr zum 10-jährigen Bestehen des Vereins wurden am Stellwerk in der Bahnhofsstraße drei Ulmen gepflanzt. In der Uhlebüller Straße wurden am Bahnübergang und am Schulzentrum vom Bauhof Ruhebänke für Senioren auf den Weg in die Stadt aufgestellt.

Gefreut hatten sich Heinke und sein Vize Kurt-Heinz Jappsen über die überwältigende Beteiligung beim diesjährigen Frühjahrsputzen. An die 150 freiwillige Helfer hatten sich an dem Sonnabendnachmittag eingefunden, um Plätze, Parks und Wege vom Müll zu befreien. „Wir sind gefragt worden, warum wir nicht auch im Herbst zu einem Putztag einladen. Das wollen wir in diesem Jahr machen“, so Heinke.

In diesem Jahr pflanzt der Verschönerungsverein den Baum des Jahres 2019 - die Flatter Ulme - zusammen mit der Fachschule für Sozialpädagogik. „Wir haben eine Schülergruppe der Schule bei ihrem Projekt „Die wilde Biene“ mit 500 Euro unterstützt. Dabei wurden auf dem Gelände der OGS an der Alwin-Lensch-Schule Nisthilfen für Wildbienen und Hummeln und die dazu notwendigen Blumenkästen aufgebaut“, erzählt Jappsen.

Unterstützung bekamen die Schüler auch vom Imker Bruno Schönlein und von „Niebüller helfen Niebüllern“. „Wir finden das Projekt so gut, dass wir langfristig das Pflanzen von Blumen für die Bienen unterstützen wollen“, fügt Holger Heinke hinzu.

Beschlossen wurde auch die Fortsetzung der 15 Lampenblumenampeln im Norden der Innenstadt. Dort sollen fünf Blumenampeln aufgestellt werden. Und beim nächsten verkaufsoffenen Sonntag im September werden vom Verein auch wieder „Friesische Blausterne“ (Scilla) verteilt.

Bei den Wahlen wurden Holger Heinke, die Schriftführerin Sylvia Hoppe sowie die Beisitzer Jan Boysen und Volker Dittmann in ihren Ämtern bestätigt.