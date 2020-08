Blumen für Dieters letzte Streife

Überraschung zum Ruhestand – nach 43 Jahren und acht Monaten hängt Oberkommissar Dieter Teske seine Uniform

02. August 2020, 16:25 Uhr

leck | Wenn drei deutsche und ein amerikanischer Streifenwagen vor einem Privathaus Stopp machen, kann das eigentlich nichts Gutes bedeuten. Doch „Dieters letzte Streife“ war auf einem Dienstwagen zu lesen, eine Blumengirlande zierte die Karosserie und gut gelaunte Polizisten holten ihren Kollegen zu einer besonderen Fahrt ab: Mit Blaulicht wurde Oberkommissar Dieter Teske (60) durch Lecks Straßen und in den Ruhestand geschickt.

Nach 43 Jahren und acht Monaten hängt Dieter Teske seine Uniform über den Kleiderbügel und diesen auf die Stange weit weg vor dem täglichen Griff. Er braucht sie nicht mehr. „Als Polizist bin ich heute gekommen und als Zivilist werde ich nach Hause gehen“, sagte der Beamte auf der offiziellen Verabschiedung.

1976 zog Dieter Teske seine erste Uniform in Eutin an, begann seine polizeiliche Laufbahn in der Bereitschaftspolizeiabteilung und versah ab 1981 seinen Dienst auf Sylt. Am ersten August 1987 trat der jetzige Pensionär seinen Dienst in Leck an. 33 Jahre war er das Gesicht des „Freund und Helfers“ in diesem Ort.

„Es war immer spannend und ich habe immer nette Kollegen gehabt“, dankte der Beamte für das gute Miteinander und den Zusammenhalt untereinander. Nach 16.009 Tagen endete nun Teskes polizeiliche Tätigkeit. In dieser Zeit habe sich vieles ereignet, listete Polizeihauptkommissar Max-Günther Erichsen Erinnerungen und Veränderungen auf. Dieter Teske habe sich all diesen Herausforderungen in seiner ruhigen, sachlichen Art gestellt. „Deine ruhige Art, Deine Menschlichkeit und Deine Bereitschaft, für die Kollegen einfach zu machen, habe ich immer sehr geschätzt“, sagte der Leiter der Polizeistation Leck. Der Chef lobte weiter: „Lieber Dieter, nach nun über 16 Jahren gemeinsamer Zusammenarbeit sage ich Dir meinen herzlichsten Dank für Deine Loyalität und geleistete Arbeit!“.