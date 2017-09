Bilder, die die Fülle der Leere zeigen

vergrößern 1 von 2 Foto: Lorkowski 1 von 2

Die Schüler des Niebüller Friedrich-Paulsen-Gymnasiums sind zunächst ein wenig ratlos, gar hilflos. Sie begleiten mich bei meinem Erkundungsgang durch das Richard Haizmann Museum, in dem gerade die letzten Handgriffe für die neue Ausstellung getätigt werden. Der nordfriesische Maler Günter Zachariasen präsentiert dort in den nächsten Wochen insgesamt 32 zum Teil großformatige und allesamt in Öl gefertigte Bilder. Unter dem Titel „Bis zum Anfang“ wird die Werkschau am morgigen Freitagabend um 20 Uhr eröffnet.

„Ich bekomme da schwer Zugang“, heißt es aus Schülermund. Oder auch, was denn „der Künstler damit aussagen“wolle. Vielleicht mag es so manchem Besucher demnächst vor den Bildern ähnlich ergehen, die „ohne abbildliche Gebundenheit“ gestaltet sind. Und schließlich gar enden in einer quasi meditativen, beinahe monochromen Malerei. Die, so Museumsleiter Dr. Uwe Haupenthal in seinen bereits einige Zeit zurück liegenden „Anmerkungen zum Bildbegriff Günter Zachariasens“ schließlich gar in einer „Aufhebung der tradierten Grenzen von Raum und Zeit“ enden.



Der Phantasie wird Tor und Tür geöffnet

Man durchschreite in Ruhe einmal Raum für Raum und beginne abseits der großen Säle in dem kleinen Flur, wo der Fahrstuhl sein Zuhause hat. Versteckt hängt dort ein äußerst farbig gehaltenes Bild, das dem Betrachter (noch) Anhaltspunkte oder Denkanstöße zu geben vermag. Der Phantasie mögen sich hier Tor und Tür öffnen. Wie vielleicht auch im äußerst rechten Teil des Erdgeschosses, in dem drei hochformatige Werke ebenfalls den Gedankenfluss initiieren können. Im mittleren Raum allerdings präsentieren sich Bilder, die „in der Fülle der Leere“ (Zachariasen) zu Hause sind. Ihnen muss und sollte man sich stellen. Und zwar im Wortsinn: hinstellen und stehenbleiben! Lange hinsehen und sich hinein versenken! „Versenken – versinken“, so notierte einst ein Besucher am Ende des Rundganges durch eine Zachariasen-Ausstellung seine Eindrücke im Gästebuch des Museums. Das mag auch hier und jetzt gelten. Mir selbst gehen Zeilen des Gedichtes von Gottfried Benn beim Rundgang nicht aus dem Kopf. Unter dem Titel „Nur zwei Dinge“ heißt es da am Anfang: „Durch so viel Formen geschritten“.

In der Tat: Diese Ausstellung ist Schlusspunkt einer Werktrilogie, die vor Jahren recht gegenständlich begann. Die Schlußzeile Benns lautet: „Es gibt nur zwei Dinge: die Leere und das gezeichnete Ich“. Mit der Leere ist der Künstler einverstanden. „Dem (künstlerischen) Blick öffnet sich ein Weg, der in der Leere mündet. Und die ist keineswegs pessimistisch. Diese Leere ist ein geistiges Erlebnis, ist Fülle. Sie ist das Gegenteil von Pessimismus. In der Leere wird alles eins!“ so Zachariasen. Schwere Kost mag das sein. Zunächst einmal. Aber: Kann „Leere“ nicht auch als Chance begriffen werden? Als unbelastete, von allem Gerümpel befreite Möglichkeit, frei und mutig neue und andere Wege zu gehen?



Vor den Werke sollten Stühle stehen

Das abendländische Mönchtum wusste und weiß nach wie vor in seinen Exerzitienübungen ein Lied vom Wohl der Leere zu singen. Und selbst der Existentialist Sartre begriff das „Nichts als Freiheit“.

Eigentlich sollte vor manchem der Werke eine Sitzgelegenheit postiert werden, die eine unbeschwerte Vertiefung erlaubte.

Haizmann Musum, Rathausplatz 2, 25899 Niebüll. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 11 bis 16.30 Uhr; Sonnabend 11 bis 13 Uhr; Sonntag / Feiertag: 14 bis 17 Uhr. Eintritt frei

