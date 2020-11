Corona : Biike: Auf Sylt wurde sie bereits abgesagt, und in Südtondern? Wir haben nachgefragt!

Wird 2021 das traditionelle Biikefeuer in Südtondern lodern?

25. November 2020, 13:30 Uhr

Südtondern | Auf den Inseln wurde die Biike bereits abgesagt. Ob hier in Südtondern die traditionellen Biikefeuer am 21. Februar lodern werden, steht derzeit noch nicht fest. „Wir haben uns noch keine Gedanken dazu gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, das sie stattfinden werden“, sagt beispielsweise Hans Bruhn, Bürgermeister von Risum-Lindholm.

Auch Süderlügums Bürgermeister Rainer Eggers ist skeptisch: „Auch wenn es noch ein bisschen hin ist denke ich nicht, dass die Biiken stattfinden werden.“

Stedesands stellvertretender Wehrführer Sönke Nissen und auch Dagebülls Bürgermeister Kurt Hinrichsen können derzeit ebenfalls nicht verbindlich sagen, ob die Biiketradition wie gewohnt stattfindet.

Das Amt Südtondern hat sich noch nicht festgelegt

Die Entscheidung darüber, was derzeit an Veranstaltungen erlaubt ist und was stattfinden kann, wird - wie sonst auch - in Abstimmung mit dem Amt Südtondern getroffen. „Wir haben bislang noch keine Entscheidung wegen der Biike gefällt“, sagt Udo Schmäschke vom Amt Südtondern. „Wenn eine Veranstaltung keinen großen Planungsvorlauf bedarf und im Vorfeld keine Kosten verursacht, dann warten wir mit der Entscheidung so lange wie möglich.“

Aus diesem Grund haben noch keine Gespräche zu diesem Punkt stattgefunden. „Aber irgendwann muss die Entscheidung fallen und das wird noch in diesem Jahr passieren“, so der Fachbereichsleiter. Diese wird im Austausch und Miteinander mit den Veranstaltern getroffen werden, versichert Schmäschke. Auch wenn die Biiken hier im Amtsbereich auch einen touristischen Faktor haben, so sieht Udo Schmäschke doch eher die Einheimischen an der Biike.

Bislang für Urlauber kein Thema

Bislang ist es auch in Dagebüll kein Thema für die Urlaubsanfragen. „Es ist momentan natürlich etwas verhalten, weil man noch nicht ansehen kann, wann man wieder Reisen darf“, erzählt Stefanie Wiemer von der Touristinformation Dagebüll „Biike war bislang kein Thema in den Gesprächen.“

Derzeit nur wenige Gästeanfragen

Auch wenn die Biike lange Tradition hat und ein Bekenntnis zur Heimat war, ist und bleibt, hat sie auch einen ganz praktischen Nutzen. Die ausgedienten Tannenbäume werden in der Gemeinde eingesammelt und mit dem Biikefeuer verbrannt. Was passiert also mit den Tannenbäumen, wenn die Biike nicht stattfindet? Im vergangenen Jahr fiel das Feuer aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse aus.

„Wir haben die Bäume da mit der Jugenfeuerwehr eingesammelt und aufwändig geschreddert“, sagt Sven Petersen von der Jugendfeuerwehr Süderlügum. Ob das in diesem Jahr aber auch so sein wird und was in den anderen Gemeinden mit den Tannenbäumen passiert, das steht derzeit noch ebenso in den Sternen, wie die Entscheidung, ob es eine Biike geben wird oder nicht.