Polizei : Betrunkener will Ärzte und Polizisten angreifen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

von Lea Sarah Albert

erstellt am 03.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Niebüll/Leck | Niebüll/Leck Ein Betrunkener hat in der Nacht zum Donnerstag Ärzte im Niebüller Krankenhaus beleidigt und wollte diese angreifen. Mit mehr als zwei Promille Atemalkohol wurde der Mann aufgrund einer Kopfverletzung, mit dem Notarztwagen, der von seiner Freundin alarmiert wurde, in die Klinik gebracht, sagte ein Sprecher der Niebüller Polizei. Nach eigenen Aussagen sei er zuvor von zwei bis drei Personen in Leck zusammengeschlagen worden.

Die Behandlung jedoch verweigerte der Verletzte – er wollte demnach lieber nach Hause. Als sein Kopf untersucht werden sollte, beschimpfte er die Mediziner und wurde aggressiv. Auch die Polizisten, die später vom Pflegepersonal hinzugezogen wurden, griff der Alkoholisierte verbal an. Weil der Mann dringend ärztliche Hilfe benötigte, brachten die Beamten ihn schließlich in eine Spezialklinik nach Bredstedt. Dem Mann droht jetzt eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Polizeibeamte und Körperverletzung.lsa