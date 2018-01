Kreis Nordfriesland : Betrunkener kracht in Joldelund mit Auto in Wohnhaus

Das Technische Hilfswerk musste ein Loch in der Hauswand provisorisch schließen. Der Fahrer hatte 2,4 Promille im Blut.

von dpa

26. Januar 2018, 07:22 Uhr

Joldelund | Ein betrunkener 31-Jähriger ist im nordfriesischen Joldelund mit seinem Auto in ein Wohnhaus gekracht. Durch den Aufprall in der Nacht auf Freitag wurde ein größeres Loch in die Hauswand gerissen, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk konnten es provisorisch schließen. Der Fahrer hatte laut Polizei einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille.

