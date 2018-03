Konzert : Betrunkene Walzer und verhasste Erfolge

Das Trio Arion begeisterte am Montagabend in Leck mit Werken von Paul Juon, Louise Farranc und Ludwig van Beethoven.

von Dorte Arendt

28. März 2018, 12:44 Uhr

Leck | „Schon die Namen klingen wie Musik“, sagt Heidi Christel-Specht, Vorsitzende der Musikfreunde in Leck und Umgebung. Shelly Ezra, Klarinettistin aus Israel, Edith Escudero García, Pianistin aus Mexiko und der deutsche Cellist Martin Henneken bringen nicht nur klangvolle Namen, sondern auch unbändige Spielfreude mit nach Leck. Trio Arion nennen sich die Musiker, alle mehrfach preisgekrönt.

Auftritte beim Schleswig-Holstein Musik Festival, in London, Mexico-City und jetzt in Leck – wie passt das zusammen? Hervorragend, finden gut 70 Gäste, die am Montagabend erleben, wie der Sitzungssaal des Rathauses zum Konzertsaal wird. „Wir sind sehr, sehr froh, hier in Leck zu sein“, sagt auch Cellist Martin Henneken.

Die Musiker beginnen mit den Trio-Miniaturen des russisch-schweizerischen Komponisten Paul Juon (1872 -1940). Träumerische Töne wechseln sich mit clownesken Klängen ab, einem Klagelied folgt ein „betrunkener Walzer“, wie Shelly Ezra den „Danse phantastique“ nennt.

Das nächste Stück ist das Es-Dur-Trio der französischen Komponistin Louise Farrenc (1804-1875), die bereits zu Lebzeiten recht erfolgreich gewesen ist. „Damals war es nicht so häufig, dass Frauen Karriere machten“, berichtet Shelly Ezra, Farranc sei auch schlechter bezahlt gewesen als ihre männlichen Kollegen. „Aber sie hat gekämpft und hat am Ende genauso viel Geld bekommen.“ Zukunftsmusik aus der Vergangenheit? Zurück zum Werk der Französin, deren Musik Shelly Ezra zufolge eigentlich gar nicht französisch klinge, sondern deutsch: „Wenn ich sie beschreiben müsste, würde ich sie die weibliche Brahms nennen.“

Viel Raum erhält danach Ludwig van Beethovens (1770-1827) „Grand Trio“ op. 38. Es ist eine Bearbeitung des großen Septetts op. 20, das ein Riesenerfolg für Beethoven war. „Er selbst hasste das Septett zum Schluss hin regelrecht – wir werden Ihnen jetzt jedoch zeigen, warum das Stück zu Recht so beliebt war“, verspricht Shelly Ezra. Unbeschwert, spannungsgeladen, sehnsuchtsvoll klingen die Melodien, jedes Instrument darf zur Geltung kommen, jedes auf eine andere Art und Weise. Am Ende spricht Heidi Christel-Specht gleich von mehreren Höhepunkten dieses Abends: das meisterliche und sehr sensibel abgestimmte Spiel der Musiker, die gewählten Werke sowie die Möglichkeit, mit Paul Juon und Louise Farrenc auch weniger bekannte Komponisten kennenzulernen. Das Publikum klatscht langanhaltend und wird mit einer Zugabe belohnt: Mit Tangoklängen von Astor Piazzolla bietet das Trio Arion den letzten Höhepunkt dieses klangschönen Konzerts.