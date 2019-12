Besuch von „Onkel Carlo“

Moderator Carlo von Tiedemann hat Senioren in Leck und Niebüll mit Geschichten erfreut

Avatar_shz von Dorthe Arendt

09. Dezember 2019, 12:59 Uhr

LECK | „Ich bin Onkel Carlo, mittlerweile 76 Jahre alt, aber immer noch fröhlich.“ Den meisten seiner rund 30 Zuhörer ist der Moderator Carlo von Tiedemann bekannt aus Funk und Fernsehen. Jetzt erleben sie ihn live bei einer weihnachtlichen Lesung nur für sie. Amüsante Geschichten und solche, die berühren, heitern auf und gehen den Senioren im Alten- und Pflegeheim Ruhwinkel ans Herz.

Carlo von Tiedemann ist auf Lesetour. Bis kurz vor Weihnachten reist er durch die Lande vom Harz bis zur dänischen Grenze. An diesem Tag reihen sich drei Lesungen aneinander, und zwar in den Senioren-Residenzen von Alloheim. Erst in Bredstedt, dann in Niebüll, jetzt in Leck. „Das ist null Stress für mich. Ich mache das gern, es bringt mir so viel Spaß“, beteuert die lebendige Fernsehlegende. Man nimmt es ihm ab.

Der besondere Besuch setzt sich hurtig an den liebevoll dekorierten Tisch, erzählt zum Einstieg aus seinem Leben und gibt weitere Informationen zwischendurch. Der NDR-Star (er moderierte unter anderem die „Schaubude“ und das Magazin „DAS!“) versprüht gute Laune, kann aber auch ganz leise. „Gibt es den Weihnachtsmann?“ hatte die achtjährige Virginia vor 114 Jahren an eine Zeitung geschrieben. Die Antwort ist zu einem Klassiker geworden: Ja, es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und Großherzigkeit und Treue. Er wird ewig leben, sogar in zehnmal zehntausend Jahren. Schöne Geschichten von Hans Scheibner, Zeilen von Erich Kästner über das Christenfest, Wünsche zum neuen Jahr vom Autor Peter Rossegger („Frieden“), über die Weihnachtsmaus, die das Stibitzen nicht lassen kann, und vieles mehr las der NDR-Moderator vor.

Den Beruf Verlagskaufmann hatte er als junger Mann erlernt, sein Volontariat bei einer Zeitung abgeschlossen, als Journalist und Auslandskorrespondent gearbeitet. 1971 entdeckte der Norddeutsche Rundfunk Carlo von Tiedemann. „Ich habe gemerkt, dass ich mit Sabbeln Geld verdienen kann“, sagt der 76-Jährige aus Hamburg-Quickborn. Das macht er noch heute. Am dritten und vierten Advent ist er übrigens im NDR um jeweils 15.30 Uhr zu sehen: Carlo zündet die Kerzen an – im Gespräche mit Leuten, die nichts haben.

Die Zuhörer in Leck erinnern sich, lächeln, applaudieren gar zwischendurch. „Schiet auf tolle Geschenke! Positive Gedanken sind wichtig“, legt von Tiedemann den Leuten ans Herz und erzählt von dunklen Zeiten in seinem Leben und von seinem Hirntumor vor 27 Jahren: „Ich war klinisch tot, habe weißes Licht gesehen und mich sehr angenehm gefühlt“. Auch legt Carlo von Tiedemann Lebenssituationen auf den Tisch, aus denen er sich herausgezogen hat: „Weil ich die Kraft habe – und das wünsche ich jedem“.

Eine gute halbe Stunde ist wie im Nu verflogen, man merkt dem Vorleser eine gewisse Hektik beim Einpacken seiner Sachen an: Das Fußballspiel seiner Lieblingsmannschaft im Fernsehen daheim möchte er nicht verpassen. Die Senioren zeigen sich dankbar für dieses Highlight in der Adventszeit.