Green Screen in Niebüll : Beste Stimmung bei Naturfilm-Fest

Als ob sie beweisen wollte, dass es den Sommer in Nordfriesland noch gibt, strahlte die Sonne vom wolkenlosen Augusthimmel über Niebüll. Es riecht nach heißem Asphalt – darunter mischt sich der Duft von gepufftem Mais, der aus Eck’s Kino strömt. Menschen in Shorts und ärmellosen Tops stehen am Montagabend im Foyer des Backsteingebäudes in der Hauptstraße und warten darauf, dass der Naturfilm-Abend beginnt. Mehr als 200 Zuschauer waren trotz der sommerlichen Temperaturen in das Filmtheater gekommen, um im Rahmen des Internationalen Naturfilmfestival Green Screen – das in diesem Jahr vom 13. bis 17. September in Eckernförde gefeiert wird – ihren liebsten aus drei Naturfilmen zu wählen. Für den mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis des sh:z (Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag) laufen die von einer Jury ausgewählten Beiträge in 14 Städten des Landes. Bei Popcorn und kühlem Bier genossen die Filmfans rund 135 Minuten geballte Natur-und Tierbilder. Die Themen der präsentierten Streifen reichten von den tropischen Regenwäldern über wilde Bienenvölker bis zur „wilden Ostsee“ – von Finnland bis Schweden.

„Naturfilme sind einfach fantastisch – so nah kommt man an die Tiere sonst nicht heran“, sagt Martin Oltmann aus Leck über die „grandiosen“ Aufnahmen. Gerade hat der 62-Jährige eine Wiese speziell für Bienen im heimischen Garten angepflanzt. Eine Liebhaberin der Natur ist auch Holle Schrauder (76), die sich gemeinsam mit ihrer Freundin Magdalena Hoepner-Struwe (86) auf den Weg ins Kino gemacht hat. „Das ist eine echt spannende Sache, wenn man die Filme sieht und dann darüber abstimmen darf“, sagt die Niebüllerin, die ihre Augen vor Vorfreude weit aufreißt, während sie erzählt.

Zu den wenigen jüngeren Besuchern am Abend zählt Hanna Heffner: „Ich gucke mir einfach unglaublich gerne Dokumentationen an“, beschreibt die 22-Jährige ihre Passion. Am liebsten seien ihr Filme über das Meer, aber auch die Mongolei und den Regenwald findet sie spannend, sagt die Leckerin, die inzwischen in Flensburg lebt und die Vorführungen für den Publikumspreis in Schleswig-Holstein schon mehrmals besucht hat. Auch Angela Schmidt ist nicht zum ersten Mal dabei, wenn es darum geht, mitzuentscheiden, welcher Film das Rennen macht. „Das ist besonders, diese Filme auf der Leinwand zu sehen – Bild und Ton sind hier einfach super“, sagt die 51-Jährige aus Leck.

Genau diese Faszination an der Natur möchte Angelika Rau, Mitglied im Vorstand des Fördervereins Green Screen, verbreiten. „Das tolle am Publikumspreis ist, dass Menschen vor Ort aktiv am großen Festival teilnehmen.“ Auch Menschen, die sonst eher wenig mit Kino zu tun haben, würden kommen und wären „am Ende immer ganz begeistert“, sagt sie, die seit der Gründung mit dabei ist.

Das sieht ihr Kollege und Mann Rainer Beuthel, ebenfalls Mitglied des Fördervereins, ähnlich: „Es ist spannend, an neue Spielorte – wie jetzt in Niebüll –, zu kommen und hier verschiedene Leute zu treffen: Dieses ehrenamtliche Engagement macht einfach Spaß“, sagt er.

Begeistert vom Festival war am Montag auch Kinobetreiberin Angelika Eck, die die Zuschauer während der langen Vorführung unter anderem mit Cola, Krügen mit kaltem Bier sowie Fläschchen mit Weißwein versorgte, die sie fast am laufenden Band auf einem Tablett in den Saal trug. „Das Kino lebt einfach erst von den vielen verschiedenen Menschen, die hierher kommen.“ Die Jahreszeit sei hier eher zweitrangig, sagt sie, bevor sie mit einer neuen Fuhre Kaltgetränken zwischen den mit kleinen Lämpchen beleuchteten Sitzen verschwindet.

Welcher der drei gezeigten Filme den Publikumspreis des sh:z gewonnen hat sowie die weiteren Green-Screen-Preisen, wird auf der Preis-Gala des Festivals am 16. September in der Eckernförder Stadthalle verkündet.

erstellt am 16.Aug.2017 | 19:16 Uhr