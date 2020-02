Besonderes Jubiläum: Goldener Schuh für 50 Jahre Betriebstreue

Avatar_shz von shz.de

07. Februar 2020, 12:12 Uhr

Leck | Mehr geht nicht: Rita Borth ist seit 50 Jahren treue Mitarbeiterin im Schuhhaus Jessen in Leck. Einen Monat packt sie noch drauf, im März verabschiedet sich die Achtruperin, die früher auch in Leck gewohnt hat, in den wohlverdienten Ruhestand.

Solch ein hohes Jubiläum hat Seltenheitswert, zeugt von Treue und Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Rita Borth erinnert sich: „Angefangen hat alles an einem Dienstag, denn wer montags beginnt, der bleibt nicht lange!“ Es war der 2. Februar 1970, als das 15 Jahre junge Mädchen ihre Lehrstelle zur Schuhverkäuferin im Schuhhaus Jessen – damals noch in der Hauptstraße 59 – antrat. Sie war die erste Auszubildende der seinerzeit neuen Chefs, Odin und Inge Nommensen.

Ab 1973 bis 1979 leitete Rita Borth bereits die Filiale im damaligen Jumbo-Markt in Leck. 1980 wurde Tochter Meike geboren und nach dem kurzen Mutterschaftsurlaub ging es zurück ins Stammgeschäft, inzwischen in der Hauptstraße 61. Kind und Berufstätigkeit konnte die junge Mutter gut miteinander vereinbaren, das Verständnis und Entgegenkommen des Familienbetriebes machten es ihr leicht. Eifer und Kompetenz zeichnen Rita Borth aus. Sie war mit im Einkauf tätig, hat Lehrlinge mit ausgebildet und Vertretungen in den sieben Filialen des Schuhhauses gemacht. „Sie war wie eine Tochter im Hause und eine sehr verlässliche Mitarbeiterin“, würdigte Senior-Chefin Inge Nommensen. Der jetzige Arbeitgeber, Björn Nommensen, meinte schmunzelnd: „Sie war immer die heimliche Chefin“. Er bescheinigte ihr eine hervorragende Zusammenarbeit. Neben Auszeichnungen und Geschenken erhielt Rita Borth einen „goldenen Schuh“ von den Kolleginnen: „Danke für die gute Laune, dein offenes Ohr, deine warmherzige Art…..“

Bis Mitte März arbeitet die 65-Jährige, dann möchte sie all das machen, wozu sonst keine Zeit blieb: Fahrradfahren, Land und Leute kennen lernen in den nordischen Staaten und noch viel mehr.