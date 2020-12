Bescherung am Hospiz

Handgemachte Dekoration und Geschenke sollen Bewohnern und Mitarbeitern Freude machen

Avatar_shz von Dorthe Arendt

21. Dezember 2020, 13:07 Uhr

Niebüll | Am Niebüller Wilhelminen-Hospiz gab es bereits vor Heiligabend eine kleine Bescherung. Gleich mehrere Weihnachtsmänner kamen vor dem Eingang im Westersteig zusammen: zum einen Vertreter der Pfadfinderstämme Braderuper Luchse und Niebüller Schwalben, zum anderen Geschäftsmann Toni Celjak. Dort fand auch die Geschenkeübergabe statt: „Aufgrund der Corona-Pandemie erlauben wir derzeit außer den unmittelbar Betroffenen keinen Zutritt zum Hospiz“, sagt Geschäftsführer Bernhard Vogel.

Geschenke gab es sowohl für die Bewohner als auch für die Mitarbeiter des Hospizes. Geschäftsmann Toni Celjak (Ellas in Bredstedt) überreichte Geschenke für die hauptamtlichen Mitarbeiter des Wilhelminen-Hospiz. Die Pfadfinderleiter Ralph Chauvistré und Martin Hellmann sowie Kurt-Heinz Jappsen vom Kirchenvorstand hatten liebevoll erstellte Basteleien dabei. Gefertigt haben diese die Pfadfinder, die Steilvorlage lieferte ein Vater, der selbst gemachte Gipsfiguren offerierte.

„Die kleinen Häuschen und Tannenbäume aus Gips wurden bemalt. Nun wollten die Pfadfinder diese gern verschenken“, so Chauvistré. „Obwohl seit November keine Gruppenstunden stattfinden dürfen, wurden die Basteleien rechtzeitig fertig. Die Kinder haben zuhause gearbeitet.“

Die Häuschen und Tannenbäume sollen nun als Präsente im Hospiz sowie älteren Menschen in Niebüll und Braderup in die Senioren-Einrichtungen Freude machen. Unterstützt haben die Aktion Pastorin Sylvia Kilian-Heins sowie Kurt-Heinz Jappsen vom Kirchenvorstand, der zudem beim Windpark Niebüll mit Ernst Nahnsen an der Spitze um Unterstützung für die Pfadfinder gebeten hat. Nicht zum ersten Mal gab es von dieser Seite einen warmen 500-Euro-Regen. Damit werden neue Gesangsbücher gekauft: Bei den Pfadfindern steht neben den „guten Taten“ Spiel, Musik und Gesang im Vordergrund. Die Kinder lernen über eine Wiese zu rollen, im Wettstreit spielend die Gemeinschaft erleben, sie werden Spaß an Sommerlagern, Fahrten, Ausflügen, Wanderungen haben. „Wir treffen sonst uns in Kleingruppen: die Jüngeren bilden die Rudel der „Wölfe“ und „Löwen“ und „Panther“, die Älteren die Sippe der „ Phönixe“ und der „Greifen“, so Ralph Chauvistré. „Wenn die kleinen Pfadfinder nach den Treffen mit leuchtenden Augen nach Hause gehen, dann haben wir bleibende Erinnerungen geschaffen.“