Süderlügum : Bergung nach schwerem Zugunglück angelaufen

Spezialkräne sollen die teilweise ineinander verkeilten Waggons aufrichten.

Süderlügum | Nach dem schweren Bahnunfall in Süderlügum sind am Vormittag die Bergungsarbeiten angelaufen. Gegen 10.30 Uhr rollte der erste der schweren mobilen Kräne an, der nächste kam eine halbe Stunde später. Insgesamt sollen drei Kräne benötigt werden, hieß es vor Ort. Weiterlesen: Arbeitszug prallt auf stehende Waggons – Lokführer eingeklemmt Ein Mitarbeiter...

