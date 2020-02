Gemeindevertretung Enge-Sande : Beifall für Kümmerin Marita Petersen

Die Soholmerin berichtete in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung von ihrer Arbeit.

Avatar_shz von shz.de

06. Februar 2020, 12:15 Uhr

Enge-Sande | Bürgermeister Carsten-Peter Thomsen begrüßte bei der Gemeindevertretersitzung im Dörpskrug zahlreiche Bürger, die wie immer kräftig mitdebattierten. Spontan erhielt die Kümmerin der Gemeinde, Marita Petersen, die Gelegenheit, Auskunft über ihre Tätigkeit zu geben.

Arndt Prenzel

Seit November 2018 im Amt, versieht sie ihr Ehrenamt mit großer Leidenschaft. Die ausgebildete Krankenschwester hat ein genaues Auge auf die älteren Dorfbewohner, die Hilfe brauchen.

Hausbesuche

Weit über ihr Zeitdeputat von sechs Stunden die Woche hinaus, kümmert sie sich im Sinn des Wortes tagtäglich. „Ich mache Haubesuche, rufe an oder werde selbst angesprochen“, berichtete sie. „Zuhören, trösten, mal einen Rat geben“ sind ihre Hauptfelder in der Betreuung.

DPA

Sie schaut aber auch mal nach den Akten, wenn eine Einstufung in der Pflege bevorsteht – oder ist sogar selbst dabei, wenn die Vertreter der Pflegeversicherung erscheinen.

Ich kenne aber auch meine Grenzen. Marita Petersen

Da sie jeder im Dorf kennt und schätzt ist das Vertrauen groß. Sie kenne aber auch ihre Grenzen, sagt sie. Medizinische Leistungen bleiben in der Verantwortung der Pflegedienste, auch wenn nett gefragt wird: „Kunnst Du mi nich de Spritz setten?“

Die Kümmerin hat drei ehrenamtliche Fahrer an Bord, die einmal die Woche Interessierte zum Einkaufen nach Leck chauffieren. Der Dorfbus ist ausgebucht, so dass ein zweiter Tag in Planung ist. Das „Einkaufen mit Geselligkeit“ endet auf Wunsch mit einer Tasse Kaffee.

Begleitung zum Arzt

Auch Arztbesuche sind eine vielfach nachgefragte Aufgabe. Marita Petersen begleitet ältere Mitbürger oft „am Arm“ ins Wartezimmer. „Das sind Leistungen, die man von einem Taxifahrer nicht erwarten kann“, sagt sie. Ihre Hilfe geht weit über einen Fahrdienst hinaus. Als Krankenschwester kann sie Beschwerden einschätzen und dem Arzt mitteilen.

Lob vom Bürgermeister

Die „Kümmerin aus Leidenschaft“ bekam viel Beifall, als der Bürgermeister ihr ein Riesenlob aussprach.