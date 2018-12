Begehrte Auszeichnung für 15 Sportler

von Dorte Arendt

13. Dezember 2018, 15:46 Uhr

Alle Jahre wieder kommen die Bewohner des Stedesander Hofs zusammen, um für sportliche Leistungen ausgezeichnet zu werden. Die vollstationäre Wohneinrichtung für chronisch mehrfachgeschädigte, suchterkrankte Menschen bietet ihren Bewohnern die Möglichkeit der Sportausbildung, nämlich das Training für das Deutsche Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold. Dieses Training wird maßgeblich von Dietlinde Gutbrodt gestaltet. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt die engagierte Sportlerin, die die Bewohner immer wieder aufs Neue motiviert, das deutsche Sportabzeichen abzulegen. Für manche der Teilnehmer war es bereits die sechste Wiederholung – „und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht“, verspricht Dietlinde Gutbrodt, die bei der Verleihung von ihrem Mann Karl-Heinz unterstützt wurde. Beide haben sich jahrzehntelang in der Leichtathletik-Sparte des MTV Leck engagiert und Tausende Sportabzeichen verliehen; seit 2013 trainiert Dietlinde Gutbrodt die Bewohner des Stedesander Hofs. Für diese Sportförderung von Menschen mit Korsakow-Syndrom – eine Folge jahrelangen Alkoholmissbrauchs – wurde sie bereits zweimal im bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ gewürdigt. In diesem Jahr wurden 15 Sportler mit der begehrten Urkunde feierlich gewürdigt. Auch Hans Peter Feddersen, ehemaliger Vorsitzender des MTV Leck, betonte die hervorragende Leistungsbereitschaft der Ausgezeichneten.