Baustellen in Leck

Avatar_shz von Anja Werner

13. Oktober 2019, 16:05 Uhr

Leck | Die Gemeinde Leck teilt mit: Ab heute, 14. Oktober, muss wegen der Betonsanierung die Brücke am Kokkedahler Weg für rund 14 Tage voll gesperrt werden. „Alle Fahrzeuge müssen eine andere Route nehmen. Es gibt keine Wendemöglichkeit“, heißt es. Zudem kann es laut einer weiteren Mitteilung ebenfalls in der 42. Kalenderwoche (ab dem 14. Oktober) in Leck in den Straßen Gallberg und Heisterkamp zu Behinderungen kommen. Hier finden Fräsarbeiten im Zuge der Erneuerung der Straßendecke statt.