Baustellen in der Gemeinde Leck

Avatar_shz von Dorthe Arendt

30. April 2020, 16:49 Uhr

Leck | Die Gemeinde macht darauf aufmerksam, dass es derzeit an mehren Stellen in Leck zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. In der Straße Am Teich wird seit dem 30. April in Höhe der Hausnummer 3 ein Rohrbruch repariert. „Wir versuchen, den Verkehr einspurig vorbei zu leiten“, teilt die Gemeinde Leck mit. Außerdem ist in der Flensburger Straße (B199) in Höhe der Hausnummer 23 ein Schacht undicht. „Am Montag, 4. Mai, wird unter halbseitiger Sperrung der Schaden behoben“, heißt es weiter in der Mitteilung. Und: „Im Anschluss an die Fertigstellung der Baustelle in der Flensburger Straße wird im Kempergraben vor der alten Tankstelle ebenfalls ein Rohrbruch behoben. Seit dem 28. April ist hier bereits eine halbseitige Sperrung eingerichtet.“